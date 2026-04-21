திருச்செந்தூர் முருகனை சீக்கிரம் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. கூட்டமே இருக்காது.. எப்படி தெரியுமா?

Tiruchendur Murugan Temple Darshan Latest: திருச்செந்தூர் முருகனை பார்க்க மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. எனவே, முருகனை சீக்கிரமாக தரிசிக்க வேண்டிய வழிகள் குறித்து பார்ப்போம்.
ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதிக்கு இணையாக திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் சமீப காலமாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் அமைந்துள்ளது முருகப்பெருமானின் இரண்டாம் படை வீடு. திருச்செந்தூர் சென்று வந்தால் தலையெழுத்தை மாறக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில் பக்தர்கள் முருகப்பெருமானனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
திருப்பதி போலவே மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிமாகவே காணப்படும். இதனால், பக்தர்கள் காத்திருந்து திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. இதில், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் விரைவாக தரிசக்கும் வழிகளில் திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசிக்க அதிக நேரம் வரிசையில் நிற்காமல் அதிகபட்சம் 1 முதல் இரண்டு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பரான வழிகள் உள்ளன. எந்த நாளில், எந்த நேரத்தில் சென்றால், திருச்செந்தூர் முருகனை கூட்ட நெரிசலின்றி நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் தரிசிக்கலாம் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பவுர்ணமி, செவ்வாய், வியாழன், சனி, ஞாயிறு கிழமைகளில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதனால், பக்தர்கள் திங்கள், புதன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் மற்ற நாட்களில் இருப்பதை விட, கூட்டம் சற்று குறைவாகவே இருக்கும். எனவே, அந்த நாட்களில் திட்டமிட்டு முருகனை நீங்கள் தரிசிக்கலாம்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் அதிகாலை 4 மணிக்கு நடை திறக்கப்படும். இரவு 9 மணி வரை நடை திறந்திருக்கும். எனவே, விடியற்காலையில் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசிக்கலாம். அதாவது, காலை 4 அல்லது 5 மணிக்கு கோயிலுக்கு சென்றால், நீண்ட நேரம் நிற்காமல், குறைந்தது ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசிக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்படி அதிகாலையில் தரிசிக்க முடியவில்லை என்றால், பகல் 3 மணிக்கு சென்றால், கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
முருகப்பெருமானுக்கு உரிய சஷ்டி, கிருத்திகை போன்ற விசேஷ நாட்களில் முருகனை தரிசக்காமல், மற்ற நாட்களில் தரிசனம் செய்தால், சீக்கிரமாக முருகனை தரிசனம் செய்துவிட்டு திரும்பலாம். அதோடு, இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று, தரிசனம் நேரம், நாள் உள்ளிட்டவற்றை உள்ளிட்டு, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தாலும், திருச்செந்தூர் முருகனை விரைவாக தரிசிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
மேலும், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளும் குறைந்தது அரை மணி நேரத்தில் முருகனை தரிசிக்கலாம். இவர்களுக்காக திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. இதனால், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள் மற்ற பக்தர்களை போல நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.