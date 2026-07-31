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திருச்செந்தூர் கோயில் தரிசன நேரம் மாற்றம்.. இனி இந்த நேரத்துக்கு மேல் அனுமதி கிடையாது!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:41 AM IST

Tiruchendur Murugan Temple Darshan: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் தரிசனத்தில் அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இரவு 7 மணிக்கு மேல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

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அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உள்ளது. திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.  பல்வேறு மாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். 

 

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பக்தர்களுக்காக பல்வேறு வசதிகளையும் கோயில் நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசிக்க 100 ரூபாய் கட்டணம், பொது மற்றும் மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தரிசனம் மூலம் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் நிர்வாகம்  தரிசன நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

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இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பின்படி, ரூ.100 கட்டண தரிசனத்திற்கு மாலை 6.30 மணி வரை பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.  இதற்கு மேல், கட்டண தரிசனத்திற்கு முருகனை தரிசிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

 

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மேலும், பொது தரிசனத்திற்கு இரவு 7 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விசேஷ மற்றும் விடுமுறை நாட்களில்  தரிசன நேரம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது என  திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

 

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மேற்கண்ட நேரத்திற்கு மேல், பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு ஏற்றவாறு பக்தர்கள் தங்கள் தரிசனத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

TAGS:
Tiruchendur
tiruchendur murugan temple

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