Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /திருச்செந்தூர்: ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை.. முதல்வர் விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

திருச்செந்தூர்: ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை.. முதல்வர் விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:11 AM IST

Tiruchendur Temple Latest Announcement: திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப்பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என அறநிலையத்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

 

1/5

தமிழக இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆகம முறைப்படி அர்ச்சகர்களை உருவாக்க பயிற்சி பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் இதற்கான  மாணவர் சேர்க்கையை அறநிலையத்துறை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கான சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது.

2/5

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் நிர்வாகத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளியில் ஓராண்டு தங்கி கல்வி கற்கலாம். இதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.   இதற்கு ஜூன் 26ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

3/5

திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேர 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 14 வயது நிரம்பியவராகவும், 24 வயதுக்குட்பட்டவராகவும்  இருக்க வேண்டும். பயிற்சி காலம் ஓராண்டு மட்டுமே.  மேலும், இந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

4/5

அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.10,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும். பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு உணவு, உடை, தங்குமிடம் போன்றவை திருக்கோயில் மூலம் கட்டணமில்லாமல் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

5/5

அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேர விருப்பப்படுபவர்கள் hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து  இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர், சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், திருச்செந்தூர் 628215 என்ற முகவரிக்கு பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

TAGS:
TN Government
tiruchendur murugan temple

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
tamil nadu news live updates today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று, ஆளுநர் உரை முக்கிய அம்சங்கள், தமிழக வானிலை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Tamil Nadu LIVE Updates12 min ago
2
TN Weather14 min ago
3
Petrol35 min ago
4
TWEES Scheme 20261 hr ago
5
Patta1 hr ago