/திருச்செந்தூர்: ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை.. முதல்வர் விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Tiruchendur Temple Latest Announcement: திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப்பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என அறநிலையத்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தமிழக இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆகம முறைப்படி அர்ச்சகர்களை உருவாக்க பயிற்சி பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் இதற்கான மாணவர் சேர்க்கையை அறநிலையத்துறை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கான சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது.
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் நிர்வாகத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளியில் ஓராண்டு தங்கி கல்வி கற்கலாம். இதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இதற்கு ஜூன் 26ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேர 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 14 வயது நிரம்பியவராகவும், 24 வயதுக்குட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். பயிற்சி காலம் ஓராண்டு மட்டுமே. மேலும், இந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.10,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும். பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு உணவு, உடை, தங்குமிடம் போன்றவை திருக்கோயில் மூலம் கட்டணமில்லாமல் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் சேர விருப்பப்படுபவர்கள் hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர், சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், திருச்செந்தூர் 628215 என்ற முகவரிக்கு பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.