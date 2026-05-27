/திருச்செந்தூரில் ரூ.100 தரிசனம் ரத்து... இந்த 4 நாள்களுக்கு மட்டும் - ஏன் தெரியுமா?

Tiruchendur Latest News Updates : திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் வரும் நான்கு நாள்களுக்கு கட்டண தரிசனத்தை ரத்து செய்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் பிரசித்தி பெற்ற ஆன்மீக தலமாகும். இங்கு தினந்தினம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்கின்றனர்.
அந்த வகையில், தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் மக்கள் கூட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. முருகப் பெருமானின் 2ஆம் வீடான இது வங்காள விரிகுடா கடலோரம் அமைந்துள்ளது. அறுபடை வீடுகளில் மற்ற 5 கோவில்களும் மலைமேல் அமைந்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
இந்தச் சூழலில், 10 நாள் வைகாசி விசாகத் திருவிழா கடந்த மே 21ஆம் தேதி தொடங்கியது. வரும் சனிக்கிழமை (மே 30) வரை இத்திருவிழா நடைபெற இருக்கிறது. இதனால், தினந்தினம் சிறப்பு பூஜைகள், அபிஷேகங்கள் நடப்பதால் பக்தர்கள் அதிகளவில் இருக்கிறது.
திருச்செந்தூர் கோவிலில் சாமி தரிசனத்தை விரைவாக மேற்கொள்ள, மணியடி விரைவு தரிசனம் என்ற பெயரில் ரூ.100 வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், வைகாசி விசாகத் திருவிழா காரணமாக பக்தர்கள் அதிகம் கூடுவார்கள் என்பதால் ரூ.100 கட்டண தரிசனத்தை கோவில் நிர்வாகம் ரத்து செய்துள்ளது.
அந்த வகையில், நாளை (மே 28) முதல் வரும் மே 31ஆம் தேதி (ஞாயிறு) என நான்கு நாள்களுக்கு ரூ.100 கட்டண தரிசனத்தை கோவில் நிர்வாகம் ரத்து செய்துள்ளது. வைகாசி விசாகத் திருவிழாவை ஒட்டி பக்தர்களின் நலன் கருதி இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், பக்தர்கள் அனைவரும் கட்டணமின்றி பொது தரிசனம் மூலம் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம்.