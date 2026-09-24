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திருச்செந்தூர் போறீங்களா? ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. நோட் பண்ணுங்க

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 24, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:09 PM IST

Tiruchendur Train Service: திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வே சில மாற்றங்களை செய்துள்ளது. எனவே, திருச்செந்தூர் செல்வோர் இந்த நேரத்தை நோட் செய்து, அதற்கு ஏற்ப பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

 

Tiruchendur Railway Station1/5

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உள்ளது. முருகனின் ஆறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்கும் இக்கோயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதனால், திருச்செந்தூர் கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். 

 

Tiruchendur Railway Station2/5

நெல்லை - திருச்செந்தூர் இடையே சிறப்பு ரயில்

திருச்செந்தூருக்கு எளிதாக சென்று வர, நெல்லை - திருச்செந்தூர் இடையே வழக்கமாக ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் - திருநெல்வேலி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் இரு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.  

 

Tiruchendur Railway Station3/5

தெற்கு ரயில்வே முக்கியமான அறிவிப்பு

இவ்வழித்தடத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக 7 நாட்களுக்கு முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வண் எண் 56004 திருச்செந்தூரில் இருந்து நாள்தோறும் காலை 10 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருநெல்வேலி சென்றடையும் ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. 

 

Tiruchendur Railway Station4/5

7 நாட்கள் ரயில்கள் ரத்து

மறுமார்க்கத்தில் திருநெல்வேலியில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்பட்டு திருச்செந்தூர வந்தடையும் ரயில் (வண்டி என் 56003)  முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இந்த ரத்து நடவடிக்கையானது செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை 7 நாட்களில் இரு ரயில்களிலும் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. 

 

Tiruchendur Railway Station5/5

திருச்செந்தூர் - திருநெல்வேலி ரயில் சேவை

எனவே, திருநெல்வேலியில் இருந்து திருச்செந்தூர் செல்வோர் இதனை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது. திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசிக்க செல்லும் பக்தர்களும் திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

TAGS:
Tiruchendur
Southern Railway

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