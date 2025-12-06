English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்

Tirumala Tirupati: பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முன்னிட்டு, திருப்பதி எழுமலையான் கோயிலில் விஐபி பிரேக் தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது

Tirumala Tirupati Darshan Ticket: ஜனவரி மாதத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது
உலகின் பணக்கார கடவுள் என அழைக்கப்படும் திருப்பதி எழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இந்தியா மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்களுக்காக தேவஸ்தானமும் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, தரிசன டிக்கெட்டிலும் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. பக்தர்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே திருப்பதி எழுமலையானை தரிசிக்க டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். இதில் ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட், விஐபி தரிசன டிக்கெட் உள்ளிட்டவை இருக்கிறது. 

இதற்கிடையில், இந்த மாத இறுதியில் (டிசம்பர்) வைகுண்ட ஏகாதசி வர உள்ளது. இதனால், வழக்கத்தை விட திருப்பதி எழுமலையான் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். இந்த நிலையில் தான், திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது. அதாவது, ஜனவரி மாதத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, விஐபி தரிசன டிக்கெட் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தேவஸ்தானம் தரப்பில் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், டிசம்பர் மாதம், ஜனவரி மாதம் திருப்பதி எழுமலையான் கோயிலில் பல்வேறு பண்டிகைகள், நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு விஐபி பிரேக் தரிசனம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, டிசம்பர் 23ஆம் தேதி திருப்பதி கோயிலில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம், டிசம்பர் 29ஆம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசி நடைபெற உள்ளது. 

டிசம்பர் 30ஆம் தேதியில் இருந்து ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரை 10 நாட்கள் சொர்க்க வாசல் தரிசனம் நடைபெற உள்ளது. ஜனவரி 25ஆம் தேதி ரத சப்தமி விழாக்கள் நடைபெற உள்ளது. இப்படி அடுத்தடுத்து நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதால், மேற்கண்ட அனைத்து நாட்களிலும் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட் ரத்து செய்யப்படுவதாக தேஸ்வதானம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மேற்கூறிய தினங்களுக்கு முன்தினங்களில் விஐபிக்களுக்கு சாமி தரிசனம் அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் மற்ற யாருக்கும் விஐபி பிரேக் தரிசனத்துக்கான பரிந்துரை கடிதங்களும் ஏற்கப்பட மாட்டாது. இதனை அறிந்து கொண்டு, பக்தர்கள் தங்கள் தரிசனத்தை அதற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, வைகுண்ட ஏகாதசி தரிசனத்திற்கான ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளைவும் தேவஸ்தானம் வெளியிட்டது. வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவின் முதல் மூன்று நாட்களான டிசம்பர் 30,31, ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஆகிய மூன்று நாட்கள் லக்கி டிப் முறையில் மட்டுமே ஆன்லைனில் தரிசனம் மூலம் மட்டுமே அனைத்து பக்தர்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

