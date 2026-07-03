/திருநெல்வேலி மக்காஸ்... சென்னைக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில் - தேதிகள் அறிவிப்பு

Southern Railway : திருநெல்வேலி - சென்னை இடையே இரு வழித்தடங்களிலும் வாராந்திர ரயில் சேவை இயக்கப்பட இருப்பதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் எந்தெந்த தேதிகளில் இயக்கப்படும்?, எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நிற்கும்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Tirunelveli - Chennai Weekly Special Train : திருநெல்வேலி - சென்னை இடையே தினமும் பல்வேறு ரயில் இயக்கப்பட்டாலும், பயணிகள் இங்கு அதிகளவில் பயணிப்பதால் எப்போதும் டிக்கெட் டிமாண்டாகவே இருக்கும்.
அந்த வகையில், பயணிகளின் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் டிமாண்ட் அடிப்படையில் திருநெல்வேலி - சென்னை இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூர் (ரயில் எண்: 06070) இடையேயான இந்த ரயில் நடப்பு ஜூலை மாதத்தில் வியாழக்கிழமை தோறும் இயக்கப்படும். அதாவது ஜூலை 9, 16, 23, 30 என நான்கு நாள்கள் இயக்கப்படுகிறது. நெல்லையில் வியாழன் தோறும் அன்று இரவு 11.35 மணிக்கு புறப்பட்டு, சென்னை எழும்பூருக்கு வெள்ளி காலை 10.45 மணிக்கு சென்றடையும்.
அதேபோல், சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி (ரயில் எண்: 06069) இடையே வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இயக்கப்பட இருக்கிறது. அதாவது, ஜூலை 10, 17, 24, 31 ஆகிய நான்கு நாள்கள் இயக்கப்படுகிறது. வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 1.25 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு சனிக்கிழமை நள்ளிரவு 1 மணிக்கு திருநெல்வேலி சென்றடையும்.
திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூர் இடையே கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருத்துவர், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். நேர அட்டவணையை இந்த புகைப்படத்தில் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம். உங்களது பயணத்தை இன்றே முன்பது செய்துகொள்ளவும்.