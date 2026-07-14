/திருப்பதி ஏழுமலையானை 30 நிமிடத்தில் தரிசிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா? புதிய நடைமுறை அமல்

Tirupati Darshan Latest News: திருப்பதி ஏழமலையானை அரை மணி நேரத்தில் மூத்த குடிமக்கள் தரிசனம் செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருப்பதியில் புதிய நடைமுறை மூத்த குடிமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதியில் ஏழுமலையான் கோயில் செயல்பட்டு வருகிறது. ஏழுமலையான் கோயிலில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனம், மூத்த குடிமக்களுக்கான தரிசனத்தை தேவஸ்தானம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கியமான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அதாவது, 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் 30 நிமிடங்களில் தரிசனம் செய்யும் வகையில், சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், மூத்த குடிமக்கள் வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்காது.
65 வயதுக்கு மூத்த குடிமக்கள் தரிசனம் செய்ய காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் அவர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். மேலும், 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் புகைப்பட அடையாள அட்டை, வயது சான்றை கவுன்ட்டர் எஸ் 1ல் காட்ட வேண்டும்.
பின்னர், கோயிலின் வலுது சுவரையொட்டி உள்ள மண்டபத்தின் வழியாக செல்லலாம். இந்த வழிகளில் படிக்கட்டுகள் எதுவும் இல்லை. இதனால், எளிதாக உங்களால் நடந்து செல்ல முடியும். தரிசன வரிசைக்கு தரிசன வரிசைக்கு சென்றதும், 30 நிமிடங்களில் எழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் தரிசனத்திற்கு பிறகு, அவர்களுக்கு சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், பால் போன்றவை வழங்கப்படும். அவர்கள் தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, வெளியே வரும் போது, அவர்களை வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் இருந்து அவர்களை கவுண்ட்டருக்கும், வெளியேறும் வாயிலுக்கு அழைத்து செல்வார்கள். இதனால், மூத்த குடிமக்களின் தரிசனம் எளிதாகிறது.