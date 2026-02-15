ரயில் பயணிகளே நோட் பண்ணுங்க.. திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

ரயில் பயணிகளுக்கு பெரிய எச்சரிக்கை! ரயில்களில் இனி புதிய விதி.. திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம்.
திருப்பதிக்குச் செல்லும் ரயிலுக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய விரும்புகிறீர்களா? அப்படியானால் இந்த செய்தி உங்களுக்காகனது. இப்போது, இந்திய ரயில்வே பொதுப் பயணிகளுக்காக அறிமுகப்படுத்திய அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்கள் அணுகக்கூடிய வகையில் தொடங்கப்பட்ட இந்த ரயில்களில் அவசரகால ஒதுக்கீடு அல்லது விஐபி ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுவர ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது. முன்னதாக, அம்ரித் பாரத் ரயில்கள் பொது மற்றும் ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளுடன் மட்டுமே இயக்கப்பட்டன. மோடி அரசு அம்ரித் பாரத்-2 பதிப்பை அறிமுகப்படுத்தியபோது, அது பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டுமே சில வசதிகளை வழங்கியது. இப்போது, அவசரகால சூழ்நிலைகளில் பயணிப்பவர்களுக்கு சிறப்பு இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட உள்ளன.
புதிய விதிகளின்படி, ஏழு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளைக் கொண்ட ஒவ்வொரு அம்ரித் பாரத் ரயிலிலும் அவசர ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 24 இருக்கைகள் இருக்கும். அவசரமாக பயணிக்க வேண்டியவர்களுக்கு இந்த முடிவு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக, தன்பாத் வழியாக ஹவுரா-ஆனந்த் விஹார் அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸில் பயணிப்பவர்கள் இந்த வசதியைப் பெறலாம். இந்த ரயில்கள் பொதுவாக அதிக கூட்ட நெரிசலைக் கொண்டிருப்பதால், இந்த சிறப்பு ஒதுக்கீடு பயணிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். இது ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளுக்கு மட்டுமல்ல, உயர் வகுப்பு பெட்டிகளுக்கும் பொருந்தும்.
இந்த அவசரகால ஒதுக்கீடு முறை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களிலும் செயல்படுத்தப்படும். இருப்பினும், இங்குள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை நாளைப் பொறுத்து மாறுபடும். சாதாரண நாட்களை விட வார இறுதி நாட்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், அந்த நேரத்தில் ஒதுக்கீட்டு இருக்கைகளை அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பயணிப்பவர்களுக்கு இருக்கைகளைப் பெறுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பை வழங்கும். ரயில்வே இந்த இருக்கைகளை பெட்டி வகைகளின்படி பிரித்துள்ளது. இது தொடர்பான நடைமுறைகள் அனைத்து மண்டல அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலின் ஃபர்ஸ்ட் ஏசி பெட்டிகளில், சாதாரண நாட்களில் நான்கு இருக்கைகள் அவசர ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இருக்கும். இந்த எண்ணிக்கை வார இறுதி நாட்களில் ஆறு இருக்கைகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், செகண்ட் ஏசி பெட்டிகளில், சாதாரண நாட்களில் இருபது இருக்கைகள் இருந்தாலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 30 இருக்கைகள் கிடைக்கும். மூன்றாவது ஏசி பிரிவில் சாதாரண நாட்களில் 24 இருக்கைகள் இருந்க்கும் நிலையில், வார இறுதி நாட்களில் 42 இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இருக்கை ஒதுக்கீட்டின் காரணமாக, விஐபிக்கள் அல்லது அவசர வேலை உள்ளவர்கள் கடைசி நிமிடத்தில் கூட பயணிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
இந்த சிறப்பு ஒதுக்கீட்டு இடங்களை முன்பதிவு செய்வதற்கு சில காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பதிவு காலத்தில் அல்லது முன்பதிவு காலக்கெடுவிற்கு முன் இவற்றை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். பொது பயணிகளுக்கு எந்த சிரமமும் ஏற்படாமல் வெளிப்படையான முறையில் இந்த செயல்முறையை நடத்த ரயில்வே வாரியம் நம்புகிறது. இந்த ஒதுக்கீடு ரயில்வே வருவாயை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் அவசர சேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும். பயணிகள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மோடி அரசு சாமானிய மக்களுக்காக வடிவமைத்த இந்த ரயில்களில் இதுபோன்ற மாற்றங்களைச் செய்ததற்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய உத்தி உள்ளது. அனைத்து வகை பயணிகளும் ரயில் சேவைகளை அணுகும் நோக்கில் இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அமிர்த பாரத் ரயில்கள் குறைந்த விலையில் விரைவான பயணத்தை வழங்குகின்றன. இப்போது அவசரகால ஒதுக்கீட்டைச் சேர்ப்பது பயண வசதியை மேலும் அதிகரிக்கும்.
ஒட்டுமொத்தமாக, இந்திய ரயில்வே நவீனமயமாக்கலை நோக்கி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. வந்தே பாரத் மற்றும் அமிர்த பாரத் போன்ற ரயில்களில் பயண அனுபவம் முற்றிலும் மாறி வருகிறது. அவசரகால ஒதுக்கீடு மூலம் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் அதே வேளையில் பயணிகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ரயில்வே முயற்சிக்கிறது. பயணிகள் இந்த ஒதுக்கீட்டின் விவரங்களை ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலோ அல்லது நிலையங்களில் உள்ள விசாரணை மையங்களிலோ அறிந்து கொள்ளலாம்.
ஹைதராபாத்திலிருந்து திருப்பதிக்கு அம்ருத் பாரத் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் காலை 7.15 மணிக்கு செர்லப்பள்ளியில் இருந்து புறப்படுகிறது. இந்த ரயில் இரவு 7.30 மணிக்கு ரேணிகுண்டா சந்திப்பை அடைகிறது. வழியில், இந்த ரயில் நல்கொண்டா, மிரியாலகுடா, சட்டெனபள்ளி, குண்டூர் சந்திப்பு, தெனாலி சந்திப்பு, பாபட்லா, ஓங்கோல் மற்றும் நெல்லூர் ரயில் நிலையங்களில் நிற்கிறது. இந்த ரயிலில் ஸ்லீப்பர் மற்றும் பொது பெட்டிகள் மட்டுமே உள்ளன. செர்லப்பள்ளியிலிருந்து திருப்பதிக்கு ஸ்லீப்பர் டிக்கெட் விலை ரூ. 430 மட்டுமே ஆகும்.