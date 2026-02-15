திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ

Tirumala Tirupati SSD Ticket Update: திருப்பதி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல், எப்படி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Tirumala Tirupati SSD Ticket Update: ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல், சர்வ தரிசன டோக்கனை பெற்று, திருப்பதி ஏழுமலையானை சுலபமாக தரிசிக்கலாம்.
ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதி ஏழுமலையான நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனல். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதற்கான மூன்று மாதங்களுக்கு மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்கின்றனர்.
ஆனால், திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதனால், பலராமல் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய முடியாமல் உள்ளனர். இந்தநிலையில், திருப்பதி டிக்கெட் இல்லாமல் ஏழுமலையான சுலபமாக தரிசனம் செய்யலாம். இது எப்படி என்று பலருக்கு கேள்வி எழுந்திருக்கும்.
திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க தேவஸ்தானம் சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்து வருகிறது. அதுதான் சர்வ தரிசனம். சர்வ தரிசனம் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம், நேரடியாக டிக்கெட்டுகளை பெற்று ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம். இது எப்படி என்று பார்ப்போம்.
சர்வ தரிசனம் டிக்கெட் ஸ்ரீனிவாச காம்ப்ளக்ஸில் வழங்கப்படுகிறது. திருப்பதியில் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகே உள்ள ஸ்ரீனிவாச காம்ப்ளக்ஸில் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ், விஷ்ணு நிவாசம் ஆகிய மூன்று இடங்களில் சர்வ தரிசன டோக்கன் வழங்கப்படுகிறது.
சர்வ தரிசன டோக்கன் பெற மதியம் 1 மணி பக்தர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். கூட்டத்தை பொறுத்து மாலை 4 மணி வரையும் கூட பக்தர்களை உள்ளே அனுப்புவார்கள். அங்கு வரிசையில் காத்திருந்து சர்வ தரிசன டோக்கனை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
குறைந்தது 4 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து, நீங்கள் சர்வ தரிசன டிக்கெட்டை பெறலாம். ஒரு நாளைக்கு 10,000 முதல் 15,000 டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்படும். இந்த டோக்கன் மூலம், நீங்கள் மறுநாள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும். அந்த டோக்கனில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு சென்று திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும்.
சர்வ தரிசன டோக்கன் மூலம் திருப்தி ஏழுமலையானை 3 முதல் 4 மணி நேரத்தில் தரிசனம் செய்யலாம். இதற்கு எந்த ஒரு கட்டணமும் கிடையாது. ஆதார் அடிப்படையில் மட்டுமே சர்வ தரிசன டோக்கன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த டோக்கன் மூலம் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்துவிட்டு வெளியே வரும் ஒரு லட்டுவை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.