திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்

திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க தினம்தோறும் பல கோடி மக்கள் வருகை தறுகின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது திருப்பதி தேவஸ்தானம் பக்தர்களின் வசதிக்காக பல அதிரடி மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இதன் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தற்போது புதிய நடைமுறையை கொண்டுவந்துள்ளது. அதன்படி ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் மற்றும் இலவச தரிசன டிக்கெட்டில் அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலிக்கு பக்தர்கள் வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல்வேறு மாற்றங்களை அவ்வப்போது மேற்கொண்டு வருகிறது தேவஸ்தானம். அதன் ஒரு பகுதியாக புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
திருப்பதி கோவிலில் ரூ.300 தரிசனம் டிக்கெட் பெற்ற பக்தர்களும், சர்வ தரிசன டிக்கெட்கள் பெற்ற பக்தர்கள் அந்த நேரத்திற்கு செல்லாமல், முன்னதாவே வரிசையில் காத்திருந்து வந்தனர். இதனால் திருமலையில் உள்ள வைகுண்டம் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் பொது தரிசன வரிசைகளில் பெரும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
இதை சரி செய்யும் வகையில் தேவஸ்தானம் டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்தில் மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி இனி திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே வரிசையில் நிற்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவஸ்தானம் அறிக்கை: பக்தர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தரிசன நேரத்திற்கு முன்கூட்டியே வந்து வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டாம். டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள சரியான நேரத்திற்கு வருமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பான மற்றும் அமைதியான தரிசனத்தை உறுதி செய்வதற்காகவே இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்கள் தேவஸ்தானத்தின் இந்த புதிய விதிமுறைகளுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் இனி பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்படாது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.