திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tirupati VIP DarshaTirupatin Latest Update: திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்புபவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, விஐபி தரிசனத்தில் சில மாற்றங்களை தேவஸ்தானம் செய்துள்ளது. அது என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Tirupati VIP Darshan Latest Update: ஸ்ரீவாணி விஐபி தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் எளிதாக தரிசனம் செய்யலாம்.
திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து வழிபடுகின்றனர். பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில் சொல்லவே வேண்டாம். பக்தர்களின் கூட்டம் திருப்பதியில் அலைமோதும். பக்தர்களின் வசதிக்காக தேவஸ்தானம் ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தரிசனம், விஐபி தரிசன டிக்கெட்டுகளை மாதந்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
மேலும், பக்தர்களின் ஈஸியாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யவும் அவ்வப்போது விதிமுறைகளில் தேவஸ்தானம் மாற்றம் கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாலத, ஸ்ரீவாணி விஐபி தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதாவது, திருப்பதியை பொறுத்தவரை மிக விரைவாக செந்று ஏழுமலையானை தரிசினம் செய்வதற்கான ஒரே வழி ஸ்ரீவாணி விஐபி பிரேக் தரிசனம் தான். இந்த தரிசனம் பெறுவதற்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.10,000 நன்கொடை அளித்தும், தரிசனத்திற்கு ரூ.5,00 செலுத்த வேண்டும்.
இந்த டிக்கெட்டை பெற்றவர்கள் தினமும் காலை ஒரு மணி நேரமும், மாலை 1 மணி நேரமும் தரிசிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார். இந்த விஐபி தரிசன டிக்கெட் பெற்றவர்கள் வரிசையில் காத்திருக்காமல், 15 முதல் 20 நிமிடத்திலேயே தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, வெளியே வந்துவிட முடியும்.
இந்த ஸ்ரீவாணி விஐபி தரிசன டிக்கெட் மாதந்தோறும் 23ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு ஆன்லைனில் தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. அதே நேரத்தில், தினசரியாகவும் முன்பதிவு செய்யவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார். காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இருக்கும்.
இதனை அன்றைய தினமே புக் செய்து, அன்றைக்கே தரிசனம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த நிலையில் தான், ஸ்ரீவாணி தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, ஸ்ரீவாணி டிக்கெட்டை புக் செய்யும்போது, நன்கொடை மற்றும் தரிசன கட்டணம் ரூ.500-ஐ ஒன்றாக செலுத்த வேண்டும்.
அதாவது, வெவ்வேறு transaction செய்யாமல், ஒரே பரிவர்த்தனையில் நன்கொடை மற்றும் தரிசன கட்டணம் ரூ.500-ஐ செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியாக நன்கொடுமை அளித்துவிட்டு, தரிசனத்தன்று ரூ.500 செலுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது இருந்தது. இனி நன்கொடுமை அளிக்கும்போதே, தரிசனத்திற்கான கட்டணம் ரூ.500-ஐ கட்டாயம் செலுத்த வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.