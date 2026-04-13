English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
இனி திருப்பதி செல்ல கஷ்டப்பட வேணாம்.. நேரடி ரயில் சேவை இயக்கம்.. எங்கு தெரியுமா?

Tirupati Train Service Latest: ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்து திருப்பதிக்கு நேரடி ரயில் சேவை இன்று (ஏப்ரல் 13) முதல் இயக்கப்படுகிறது. இதனால், பக்தர்கள் குஷியில் உள்ளனர். எனவே, இந்த ரயில் எங்கெல்லாம் நிற்கும் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

 

Tirupati Train Service Latest: 75 வருடங்களாக திருப்பதி நேரடி ரயில் சேவைக்கு பக்தர்கள் காத்திருந்த நிலையில், தற்போது அது நிறைவேறியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆந்திராவில் இருந்து திருப்பதிக்கு ஈஸியாக ரயிலில் பயணிக்கலாம். 

 
1 /7

திருப்பதி சென்று வந்தால், திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பலரும் திருப்பதிக்கு சென்று வருகின்றனர். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருப்பதிக்கு தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தினமும் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.   

2 /7

இந்த நிலையில், திருப்பதி பக்தர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஆந்திராவில் இருந்து திருப்பதிக்கு நேரடி ரயில் சேவை இன்று (ஏப்ரல் 13) முதல் இயக்கப்படுகிறது. 75 வருடங்களாக திருப்பதிக்கு நேரடி ரயில் சேவை வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால், பக்தர்களுக்கு இது பெரிதும் உதவக் கூடும்.     

3 /7

அதன்படி, ஸ்ரீகாகுளம் ரோடு - திருப்பதி இடையே வாராந்திர விரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. ஹம்சஃபர்  விரைவு ரயில் வாரந்தோறும் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயிலை இன்று முதல் இயக்க மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் 75 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருப்பதிக்கு நேரடி ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது.    

4 /7

17440 ஹம்சஃபர் விரைவு ரயில் ஸ்ரீகாகுளம் ரோட்டில் இருந்து திருப்பதிக்கு வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை மதியம் புறப்பட்டு மறுநாள் காலை திருப்பதிக்கு சென்றடையும். வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமையும்  மதியம் 3.00 மணிக்கு ஸ்ரீகாகுளம் ரோட்டில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 8.10 மணிக்கு திருப்பதிக்கு சென்றடைகிறது.   

5 /7

மறுமார்க்கத்தில் 17439 எண் கொண்ட ரயில் திருப்பதியில் இருந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்று கிழமையும் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி மாலை 4.55 மணிக்கு திருப்பதியில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 9.35 மணிக்கு திங்கள்கிழமை துவ்வாடாவை  வந்தடைந்து, அங்கிருந்து காலை 9.35 மணிக்கு புறப்பட்டு, மதியம் 12.30 மணிக்கு ஸ்ரீகாக்குளம் ரோட்டை வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

6 /7

இந்த ரயில் மொத்தம் 22 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயிலல் 15 மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகள், நான்கு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், ஒரு சமையலறை பெட்டி,  இரண்டு ஜெனரேட்டர் மற்றும் சரக்கு பெட்டிகள் அடங்கும்.  ஸ்ரீகாக்குளம் - திருப்பதி இடையே பல முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது.   

7 /7

அதன்படி,  சிப்புருபள்ளி, விஜயநகரம், கொத்தவலசா, பெண்டுர்த்தி, துவ்வாடா, அனகப்பள்ளி, எலமஞ்சிலி, சமல்கோட், ராஜமுந்திரி, ஏலுரு, விஜயவாடா, தெனாலி, பாபட்லா,  சிராலா, ஓங்கோல், நெல்லூர், கூடூர், ரேணிகுண்டா ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tirupati Tirupati Darshan Srikakulam Tirupati Train Service tirupati latest news

Next Gallery

