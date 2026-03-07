English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிறுதானிய உணவகம் முதல் நவீன நூலகம் வரை: திருவள்ளூர் மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

Tiruvallur News:திருவள்ளூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இந்த வாரம் பல நலத்திட்டங்களும் சிறப்பு திட்டங்களும் தொடக்கி வைக்கப்பட்டன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Tiruvallur District News: திருவள்ளூர் மாவட்டம், சோழவரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. எம். பிரதாப் ஐ.ஏ.எஸ் மார்ச் 5ஆம் தேதி நேரில் ஆய்வு செய்தார். இந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் சில சிறப்பு திட்டங்களும் தொடக்கி வைக்கப்பட்டன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. எம். பிரதாப், பொன்னேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில், தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பாக சிறு தானிய உணவகத்தை திறந்து வைத்து ஆய்வு செய்தார். 

மருத்துவமனையில் உள்ள மருத்துவ நோயாளிகளை நேரில் சந்தித்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து விசாரித்தார்.

சோழவரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் நெடுவரம் ஊராட்சி சென்னிவாக்கம் பகுதியில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சார்பில், ரூ. 1.47 கோடி மதிப்பீட்டில் 2000 மீட்டர் நீள சாலை  அமைக்கும் பணிகளையும் அவர் ஆய்வு செய்தார்.

ஆண்டார்குப்பம் ஊராட்சியில் ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நவீன நூலக மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நூலகம் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலகத்தின் மேம்பாட்டு பணிகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார்.

பஞ்சட்டி ஊராட்சியில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ், ரூ.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நினைவு சமுதாயக் கூடத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை ஆயுவு செய்த மாவட்ட அடசியர்  பணிகளை விரைவாகவும் தரமாகவும் முடிக்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து, வடக்குநல்லூர் ஊராட்சியில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் சார்பாக PM-JANMAN திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3.72 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் 73 வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகள். ரூ.45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் துணை சுகாதார நிலையத்தின் கட்டுமானப் பணிகள், சோழவரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் ஒரக்காடு ஊராட்சியில் PM-JANMAN திட்டத்தின் கீழ் ரூ.2.95 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் 58 வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு செய்து கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு கட்டுமானப் பணிகளை விரைவாக முடித்து பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டார்.

இறுதியாக, சோழவரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், மாவட்டத்தின் முதல் பசுமை புத்தாக்கம் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. எம். பிரதாப் ஐ.ஏ.எஸ் திறந்து வைத்து குழந்தைகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி, குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தார்.

இந்த நலத்திட்டங்கள் திருவள்ளூர் மக்களுக்கு பல விதங்களில் உதவியாக இருப்பதோடு தினசரி வாழ்வில் நடைமுறைகளை ஏதுவாக்கும் என அவர் தெரிவித்தார். (வெளியீடு செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.)

