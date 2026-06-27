/மாதம் 10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! 2 நாள் மட்டுமே காலவகாசம்- திருவண்ணாமலை அப்டேட்

திருவண்ணாமலை கோயிலில் மாதம் 10 ஆயிரம் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஜூன் 30.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சி, ஓதுவார் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே காலவகாசம் உள்ளது.
Tiruvannamalai, Archakar training : திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் 2026-2027ஆம் ஆண்டிற்கான அர்ச்சகர் மற்றும் ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளியில் சேர ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணபிக்கவும். இந்த பயிற்சியில் சேருபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் மற்றும் 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
இந்த நிலையில், தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு வரும் ஜூன் 30 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளதால், முடிந்தளவு சீக்கிரம் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
அர்ச்சகர் பயிற்சி (சைவ சமயப் பயிற்சி) – ஓராண்டு படிப்பு : தமிழகக் கோயில்களில் சாதி வேறுபாடின்றி தகுதியுள்ள இந்துக்கள் அனைவரும் அர்ச்சகராகும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஓராண்டு சான்றிதழ் படிப்பு நடத்தப்படுகிறது.
கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது: விண்ணப்பதாரர்கள் 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 07/2026 அன்று குறைந்தபட்சம் 14 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், அதிகபட்சம் 24 வயதிற்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பதாரர் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவராகவும், இந்து சமயக் கோட்பாடுகளைக் கடைப்பிடிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
பயிற்சிக் காலச் சலுகைகள்: தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்கள் பயிற்சி நிலைய வளாகத்திலேயே தங்கிப் பயில வேண்டும். அவர்களுக்கு இலவச உணவு, உறைவிடம், சீருடை ஆகியவற்றுடன் மாதம் ரூ.10,000/- ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
ஓதுவார் பயிற்சி – மூன்றாண்டு படிப்பு : திருக்கோயில்களில் திருமுறைகளைத் தங்குதடையின்றி ஓதுவதற்கென இந்த மூன்றாண்டு சான்றிதழ் படிப்பு நடத்தப்படுகிறது.
தகுதிகள் மற்றும் வயது: இதற்கும் 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு குறைந்தபட்சம் 14 வயது முதல் அதிகபட்சம் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். முக்கியத் தகுதியாக விண்ணப்பதாரர் இயற்கையிலேயே நல்ல குரல் வளம் மற்றும் உடல் வளமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். பெற்றோர் அல்லது பாதுகாப்பாளர் ஒருவரை உடன்படிக்கைக்குக் கொண்டுவர வேண்டும்.
பயிற்சிக் காலச் சலுகைகள்: மாணவர்களுக்கு இலவச உணவு, உறைவிடம், சீருடை வழங்கப்படும். இதில் முழு நேர வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000/- மற்றும் பகுதி நேர வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000/- ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். இவர்களும் வளாகத்திலேயே தங்கிப் பயில வேண்டும்.
விண்ணப்பத்துடன் பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC) மற்றும் மதிப்பெண் பட்டியல், சாதிச் சான்றிதழ் மற்றும் மதச் சான்றிதழ், பிறந்த தேதிச் சான்றிதழ், அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் குடும்ப அட்டை (Ration Card) நகல்கள், உரிய அரசு அலுவலரிடமிருந்து பெற்ற நன்னடத்தை சான்றிதழ் (Conduct Certificate), சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
விண்ணப்பம் பெறும் வழிமுறை மற்றும் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி - தகுதியான நபர்கள் விண்ணப்பப் படிவங்களை திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது https://annamalaivar.hrce.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் வரும் 30.06.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் திருக்கோயில் அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர வேண்டும்.
விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: இணை ஆணையர் / செயல் அலுவலர், அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில், திருவண்ணாமலை – 606 601. மாணவர்களின் சேர்க்கை முற்றிலும் தேர்வுக் குழுவின் முடிவிற்குட்பட்டது என்பதால், தகுதியான மாணவர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி ஜூன் 30க்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.