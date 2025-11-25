தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்

TNSTC Special Buses For Tiruvannamalai Deepam: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களுக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் டிசம்பர் 3ஆம் கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்படுகிறது. கார்த்திகை தீபம் என்றாலே அனைவரின் நினைவுக்கு வருவது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் தான். அண்ணாமலையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாட்டப்படுகிறது. கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை தரிசிப்பதோடு, கிரிவலலும் மேற்கொள்ளவார்கள். இந்த கோயிலுக்கு தமிழக மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவுக்கு இன்னும் சிறிது நாட்களே இருக்கும் நிலையல், தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தமிழகத்தின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கார்த்திகை தீப திருநாளை முன்னிட்டு தொலைதூர பயணிகள் திருவண்ணாமலைக்கு சென்று வர ஏதுவாக சிறப்பு பேருந்துகள் டிசம்பர் 2,3ஆம் தேதிகளில் இயக்கப்பட உள்ளது.
அதன்படி, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய ஊர்களிலிருந்து அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் மூலம் அதிநவீன சொகுசு பேருந்து மற்றும் இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதி கொண்ட குளிர்சாதன பேருந்துகள் டிசம்பர் 2 மற்றும் டிசம்பர் 3ஆம் தேதிகளில் இயக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் பௌவுர்ணமியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு 160 அதிநவீன குளிர்சாதனம் மற்றும் குளிர்சாதனமில்லா இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதியுடன் கூடிய அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகள் டிசமபர் 3,4ஆம் தேதிகளில் இயக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சிறப்பு பேருந்துகளுக்கு www.tnstc.in, மற்றும் tnstc official app, ஆகிய இணையதளங்களின் மூலமாக இருபுறமும் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க வேண்டும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது.
மேலும், பேருந்து இயக்கம் குறித்த தகவலுக்கு மதுரை 9445014426, திருநெல்வேலி 9445014428, நாகர்கோவில் 9445014432, தூத்துக்குடி 9445014430, கோயம்புத்தூர் 9445014435, சென்னை தலைமையகம் 9445014463 9445014424 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.