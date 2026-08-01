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திருவண்ணாமலை: ஆகஸ்ட் 4,5,6 ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம்... மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST

Ration Card News: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் 4,5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் இல்லம் தேடி பொது விநியோக  திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.

Tamil Nadu Ration Card News: ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்க முடியாத மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தமிழக அரசு அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்களை வழங்குகிறது. 

Tiruvannamalai District Scheme1/7

திருவண்ணாமலை மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஆகஸ்ட் மாத ரேஷன் பொருட்களுக்கான விநியோகம் பற்றிய முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

Illam Thedi Ration Scheme2/7

இல்லம் தேடி பொது விநியோக திட்டம்

இல்லம் தேடி பொது விநியோக  திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்களுக்கான விநியோகம் பற்றி திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

Public Distribution System3/7

ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் 4,5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் இல்லம் தேடி பொது விநியோக  திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகள் இந்த தேதிகளை குறித்துக்கொண்டு இந்த திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களை பெற்று பயனடையுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Ration Card4/7

ரேஷன் அட்டை

மாதா மாதம் ரேஷன் பொருட்களின் விநியோகத்தை நம்பி வாழும் பல குடும்பங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கு உதவ தமிழக அரசு இல்லம் தேடி பொது விநியோக திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றது.

TN Government5/7

தமிழக அரசு

ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்க முடியாத மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தமிழக அரசு அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்களை வழங்குகிறது. முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Government6/7

ரேஷன் அட்டை

தமிழகம் உட்பட அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் ரேஷன் அட்டை இன்றியமையாத ஒரு ஆவணமாக உள்ளது. உணவுப் பொருட்களை மலிவு விலையில் வாங்க உதவுவதோடு, இது அரசாங்க திட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவுகிறது.

Illam Thedi Ration Items7/7

இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்கள்

குறிப்பாக இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்களை அரசு வழங்கும் இந்த திட்டத்தின் தேதிகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முன்னரே அறிவிப்பது பயனாளிகளுக்கு மிகவும் வசதியாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருப்பதோடு, பொருட்கள் விடுபடாமல் வாங்கப்படுவதற்கு உதவுகிறது.

TAGS:
Ration
Ration Card
Tiruvannamalai

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