Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் விரைவு தரிசனம்.. எப்படி தெரியுமா? சூப்பர் அறிவிப்பு

திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் விரைவு தரிசனம்.. எப்படி தெரியுமா? சூப்பர் அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 22, 2026, 01:51 PM IST|Updated: May 22, 2026, 01:51 PM IST

Tiruvannamalai Temple Darshan Latest: திருவண்ணாமலை  மாவட்டத்தில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோயிலில் எப்படி விரைவாக தரிசனம் செய்யலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். இதன் மூலம்,  பக்தர்கள் 4 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்காது.

1/5

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வெளிநாடுகள், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், தரிசனம் செய்ய குறைந்தது 4 முதல் 5 மணி நேரமாகும். இதனால், பக்தர்கள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையோர் கோயிலில் எப்படி விரைவாக தரிசனம் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.

2/5

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் நடை காலை 5.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு, இரவு 9.30 மணிக்கு பள்ளியாறை பூஜைக்கு பிறகு கோயில் நடை சாத்தப்படுகிறது.   திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய சிறந்த நேரங்கள் உள்ளன. அதாவது, அதிகாலை 5.30  மணி முதல் 7.00 மணி சிறந்த  நேரமாக இருக்கும்.  காலை 5.30 மணிக்கு நடை திறக்கப்படும் நிலையில், அதற்கு முன்பாகவே வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்யலாம். இந்த நேரத்தில் குறைவான கூட்டம் இருக்கும். 

 

3/5

அதே நேரத்தில், பிற்பகல் 1.45 மணி முதல் மாலை 3.30 மணி வரையும் திருவணணாமலை அண்ணாமலையாரை தரிசிக்கலாம். இந்த நேரத்தில் கூட்டம் குறைவாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் விரைவாக தரிசனம் செய்யலாம். அதே நேரத்தில், காலை 8 மணியில் இருந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், மாலை 4 மணிக்கு பிறகும் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் அந்த நேரத்தில் தரிசிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.  

 

4/5

மேலும், வார இறுதி நாட்கள்,  பொது விடுமுறை நாட்களில் அண்ணாமலையாரை தரிசிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். கார்த்திகை தீபத் திருநாளிலும் தரிசிக்க வேண்டாம்.  மேலும், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு தரிசன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்காமல் விரைவாக தரிசனம் செய்யலாம்.  மேலும், சிறப்பு தரிசனமும் இருக்கிறது. சிறப்பு தரிசனம் ரூ.50, விஐபி தரிசனம் ரூ.200, தங்க தரிசனம் ரூ.1000, பிளாட்டினம் தரிசனம் ரூ.2000, வைர தரிசனத்திற்கு ரூ.5000 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5/5

இதன் மூலம், நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்காமல் பக்தர்கள் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்யலாம். பக்தர்கள் அண்ணாமலையாரை சீக்கிரமாக தரிசக்க annamalaiyar.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம்  தரிசன டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். இதன் மூலம் மணிக்கணக்கில் 4 முதல் 5 மணி நேரம்  வரிசையில் நிற்காமல் சுலபமாக தரிசனம் செய்யலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Tags:
Tiruvannamalai
Tiruvannamalai temple
Tiruvannamalai Temple Darshan
Tiruvannamalai News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாட்டில் ஓய்வூதியம் பெறுபவரா நீங்கள்? அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

தமிழ்நாட்டில் ஓய்வூதியம் பெறுபவரா நீங்கள்? அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu pension update21 min ago
2

புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் பத்ர யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

Mercury transit24 min ago
3

டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு.. மறுவாய்ப்பு கிடையாது.. தேர்வர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு

TNPSC29 min ago
4

சென்னை : இந்த கல்லூரிகளில் சேர்ந்தால் மாதம் ரூ.1000 கிடைக்கும் - விண்ணப்பிக்கவும்

Chennai ITI admission 20261 hr ago
5

கங்கனா ரனாவத் கழுத்தில் தாலி..கை முழுக்க வளையல்! ரகசிய திருமணமா? வைரல் போட்டோ..

Kangana Ranaut1 hr ago