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AAY - PHH ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கிறீர்களா? திருவாரூர் மாவட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அலெர்ட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:44 AM IST

Ration Card : AAY-PHH ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கட்டாயம் E-KYC விரல் ரேகை பதிவு செய்வது தொடர்பாக திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பு

 

Ration Card : AAY-PHH கார்டுதாரர்களள் கட்டாயம் E-KYC விரல் ரேகை பதிவு ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்குமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

 

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தமிழ்நாட்டில் AAY-PHH கார்டுதாரர்களுக்கு  E-KYC விரல் ரேகை பதிவு செய்வது தொடர்பாக முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் இந்த கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

 

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இது தொடர்பாக திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பில், தங்கள் ரேஷன் அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் தற்போது வரை விரல்ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் 15.06.2026க்குள் தங்களது நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு சென்று விரல்ரேகையினை பதிவு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என கூறியுள்ளார்.

 

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மேலும், நமது மாவட்ட ரேஷன் கார்டில் குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் விரல்ரேகை பதிவு செய்யாமல் வெளிமாவட்டங்களில் வசிப்பவர்கள் தற்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாய விலைக்கடைகளுக்கு சென்று தங்களது விரல்ரேகையினை 15.06.2026க்குள் பதிவு செய்து தங்களது உரிமையினை உறுதி செய்திட வேண்டும் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

 

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மேலும் விரல் ரேகை பதிவு செய்யாத இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை 15.06.2026க்குள் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து நீக்கம் செய்திட வேண்டும் எனவும் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

 

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எனவே, AAY - PHH ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனடியாக தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யவும். சொந்த ஊருக்கு சென்று தான் கைவிரல் ரேகையை ரேஷன் கார்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. அருகில் இருக்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று கூட உங்கள் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யலாம்.

 

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மீண்டும் காலக்கெடு நீட்டிக்கபடுமா? என்பது குறித்த அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து இன்னும் வெளியாகாவில்லை. எனவே, பொதுமக்கள் கடைசி நேரத்தில் இருப்பதால் அரசின் கால நீட்டிப்பு அறிவிப்பை எதிர்பார்க்காமல் உடனே இதை செய்யவும். 

 

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AAY - PHH ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ஒருவேளை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லை என்றால், என்ன ஆகும்? என்ற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கலாம். அரசு விதிகளின்படி கேஒய்சி முடிக்காதவர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் கார்டில் இருந்து நீக்கப்படும். அந்த கார்டுக்கு அரசு கொடுக்கும் இலவச அரிசி உள்ளிட்ட ரேஷன் பொருட்கள் குறைக்கப்படும்.  

 

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போலியானவர்களுக்கு அரசின் நலதிட்டங்கள் சென்றடவதை தடுக்கும் வகையிலும், மாதந்தோறும் தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பப்படும் ரேஷன் பொருட்களை சரிவர அனுப்பவுமே இந்த நடவடிக்கையை மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 

 

TAGS:
Ration Card
Tiruvarur Collector
AAY PHH ration card
Ration card fingerprint verification
tamil nadu ration card news

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