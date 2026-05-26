/TN Supplementary Exam: தேர்வில் தோல்வி அடைந்த மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு!

TN 10th Supplementary Exam: தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு தேர்வில் தோல்வி அடைந்த மாணவர்கள் துணைத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 8ஆம் தேதி 10ம் வகுப்பிற்கு துணைத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல், மார்ச் மாதம் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் நடந்தது. தொடர்ந்து, 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 20ஆம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டது. இந்த தேர்தலில் 94.31 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். இந்த நிலையில், 10ஆம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத, வருகை புரியாத மாணவர்களுக்கு மறுதேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
அதாவது, 10ஆம் வகுப்பு துணைத்தேர்வு ஜூலை 8ஆம் தேதி நடத்தப்படுகிறது. ஜூலை 8ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 15ஆம் தேதி வரை 10ஆம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. துணைத்தேர்வுக்காக மாணவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இதற்கிடையில், 10ஆம் வகுப்பு துணைத் தேர்வுக்கான விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது. 10ஆம் வகுப்பு துணைத்தேர்வுக்கு மே 26ஆம் தேதியான இன்று முதல் ஜூன் 9ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாணவர்கள் அவர்கள் பயின்ற பள்ளிக்கு சென்று இன்று முதல் காலை 11 மணி முதல் பகல் 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். அதே நேரத்தில், தனித் தேர்வர்கள் கல்வி மாவட்ட வாரியாக உள்ள சேவை மையங்கள் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. சேவை மைய விவரங்களை dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது தங்கள் ஆதார் அட்டை நகல், புகைப்படத்தை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். தேர்வு கட்டணத்தை பொறுத்தவரை, ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் செய்பவர்கள் தேர்வு கட்டணமாக ரூ.195, இணையவழி பதிவு கட்டணமாக ரூ.70 என மொத்தம் ரூ.195 செலுத்த வேண்டும். இந்த கட்டணத்தை பள்ளியில் விண்ணப்பிக்கும் தேர்வர்கள் பள்ளியிலும், சேவை மையம் மூலம் விண்ணபிப்பவர்கள் சேவை மையத்திலும் பணமாக செலுத்த வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஜூலையில் நடைபெற 10ஆம் வகுப்பு துணைத்தேர்வுக்கு ஜூன் 9ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க தவறியவர்கள் தட்கல் முறையில் விண்ணப்பிக்கலாம். ஜூன் 9,10ஆம் தேதிகளில் பள்ளிகள் அல்லது சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு கட்டணமாக ரூ.695 செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
மேலும், 2026ஆம் ஆண்டு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயின்று தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கும் மட்டும் தட்கல் விண்ணப்ப கட்டணத்தில் விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. எனவே, 10ஆம் வகுப்பு தேர்வில் தோல்சி அடைந்த மாணவர்கள் துணைத் தேர்வுக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பித்து ஜூலை மாத நடக்கும் தேர்வில் கலந்து கொள்ளலாம்.