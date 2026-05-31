தமிழ் படிக்க ஆசையா...? 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களே... இதற்கும் விண்ணப்பிக்கலாமே?

Written BySudharsan G
Published: May 31, 2026, 12:38 PM IST|Updated: May 31, 2026, 12:38 PM IST

Tamil Nadu Government : 2026ஆம் ஆண்டுக்கான உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு ஆகியவைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் உதவித்தொகை என்ன? உள்ளிட்டவை இதோ...

என்னென்ன படிப்புகள்?: தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கெனத் தமிழ்நாடு அரசால் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. சென்னை தரமணியில் இந்த நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு பல்வேறு கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகள் பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஏற்புடன், தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் தமிழ் முனைவர் பட்ட வகுப்பு ஆகியன இந்நிறுவனத்தில் ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து நடத்தப்பெற்று வருகின்றன.

இணையத்தளம்: 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் முதுகலைத் தமிழ் பட்டப்படிப்பிற்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளன. இந்த படிப்புகளில் பயில விரும்புவோர் சேர்க்கைத் தொடர்பான விதிமுறைகள், தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பத்தை www.ulakaththamizh.in என்ற இணைய முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். சென்னை தரமணியில் இயங்கும் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை: இந்த வகுப்புகளில் சேர்க்கைப்பெறும் மாணவர்களுள் தேர்வின் அடிப்படையில் 15 மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் தமிழ்நாடு அரசால் 2000 ரூபாய் வீதம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இருபாலருக்கான தனித்தனி கட்டணமில்லா தங்கும் விடுதி வசதி மற்றும் உணவு வசதி உள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?: நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள், இறுதியாகப் படித்த கல்விச் சான்று மற்றும் சான்றொப்பமிடப்பட்ட மாற்றுச்சான்றிதழ் நகலுடன் இணைத்து நேரில் சென்று சமர்பிக்கலாம். இந்த விண்ணப்பங்கள அஞ்சலிலும் அனுப்பலாம். அதன் முகவரி: இயக்குநர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், இரண்டாம் முதன்மைச் சாலை, மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை-600113. தொலைபேசி எண்: 044-22542992.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: இந்த முகவரியில் ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்கு ஜூன் 15ஆம் தேதி (திங்கள்), முதுகலை தமிழ் பட்டப்படிப்பிற்கு ஜூன் 30ஆம் தேதி (செவ்வாய்) வரை சமர்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கூடுதல் தகவல் பெற இந்த முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.

