- ரஜினிகாந்த் to சிவகார்த்திகேயன்..காலையிலேயே வாக்களித்த நடிகர்கள்! போட்டோ தொகுப்பு..
ரஜினிகாந்த் to சிவகார்த்திகேயன்..காலையிலேயே வாக்களித்த நடிகர்கள்! போட்டோ தொகுப்பு..
TN Election Actors Cast Vote Photos : தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவானது விருவிருப்பாக நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில், காலையிலேயே பல நடிகர், நடிகைகள் வாக்கு செலுத்தி இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதையும், அவர்கள் வாக்கு செலுத்திய புகைப்படங்களையும் இங்கு பார்ப்போம்.
TN Election Actors Cast Vote Photos : தமிழ்நாடு முழுவதும், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவுகள் நடைப்பெற்று வருகிறது. சென்னையில் இருக்கும் வாக்குச்சாவடிகளில், நடிகர் நடிகைகள் காலையிலேயே வந்து தங்களின் வாக்கினை பதிவு செய்திருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டின் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று, சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய், நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் அவரவர் தொகுதியில் வாக்கினை செலுத்தினர்.
நடிகரும் ரேசருமான அஜித் குமார் தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக வாக்களித்த நபராக இருக்கிறார். 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் முன்பே வாக்குச்சாவடிக்கு சென்ற அவர், 6.54க்கு தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது மகள் சௌந்தர்யாவுடன் வந்து போயஸ் கார்டன் தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தார்.
நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன், தனது மகள் ஸ்ருதிஹாசனுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்கினை செலுத்தினார்.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் வந்து வாக்கு செலுத்தினார். நடிகர் அருண் விஜய்யும் காலையிலேயே தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.
நடிகை த்ரிஷா, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். அவரிடம் “மாற்றம் வருமா?” என்று கேள்வி கேட்டபோது அதற்கு பதிலளிக்காமல் சென்றார்.
நடிகர்கள் தனுஷ், விக்ரம் மற்றும் ஜீவா உள்ளிட்டோர் தங்களின் தொகுதிகளில் வாக்கினை செலுத்தினர்.
இயக்குநர்கள் அட்லீ மற்றும் சசிகுமார் உள்ளிட்டோர் தங்களது தொகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்கினை செலுத்தினர்.