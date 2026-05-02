வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு

TN Assembly Election: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. அடுத்ததாக வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஆயத்தப் பணிகள் முழு முனைப்புடன் நடந்து வருகின்றன.
Salem Edappadi Constituency: வாக்கு எண்ணிக்கை தினத்துக்கான முன்னேற்பாடாக, சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் காவல்துறை சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு செயல் விளக்கம் செய்து காட்டி காவல்துறையினர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து மே 4 ஆம் தேதி வாக்குகளை எண்ணும் பணி நடக்கவுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் ஆயுதப்படை காவல்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் வஜ்ரா வாகனத்துடன் கொடி அணிவகுப்பை மெற்கொண்டனர்.
இந்த கொடி அணிவகுப்பானது எடப்பாடி காவல் ஆய்வாளர் பேபி தலைமையில் நடைபெற்றது. எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கப்பட்ட கொடி அணிவிப்பானது முக்கிய வீதி வழியாக சென்று வெள்ளாண்டிவலசு பகுதியில் நிறைவடைந்தது.
முன்னதாக கூட்டம் அதிகம் கூடும் இடங்கள் மற்றும் கலவரத்தில் ஈடுபடும் போது கலவரத்தை அடக்குவது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு செயல் விளக்கம் செய்து காண்பித்து போலீசார் விழிப்புணர்வு அளித்தனர்.
சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 27,55,830 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 13,70,962 ஆண்கள், 13,84,548 பெண்கள் மற்றும் 320 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் அடங்குவர்.
சேலம் மாவட்டத்தில் கெங்கவள்ளி (தனி), ஆத்தூர், ஏற்காடு (தனி), ஓமலூர், மேட்டூர், எடப்பாடி, சங்ககிரி, சேலம் (மேற்கு), சேலம் (வடக்கு), சேலம் (தெற்கு), வீரபாண்டி ஆகிய 11 தொகுதிகள் உள்ளன.