பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?

TN Assembly Election: எந்த கட்சிகளும் எதிர்பாராத, எந்த கருத்துக்கணிப்புகளும் கணக்கிடாத இந்த அதிசயத்திற்கு பெண்களின் வாக்குகளே காரணமாக அமைந்தது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த நிலையில், இன்று வாக்கு எண்ணிகை நடைபெற்று வருகிறது. தற்போதைய நிலவரத்தின் படி தமிழகத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு மாற்றம் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
ஊழல், பெண்கள் பாதுகாப்பின்மை, கஞ்சா புழக்கம் என ஆளும் கட்சி மீது இருந்த அதிருப்தி மற்றும் இளைஞர்களின் ஆதரவு ஆகியவை மக்கள் விஜயை ஒரு விடிவெள்ளியாய் பார்க்க வைத்தது.
இவற்றில் குறிப்பாக பெண்கள் வாக்கை விஜய் அதிக அளவில் பெற்றிருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. பொதுவாகவே ரசிகைகள் விஜய்க்கு அதிகம். ஆனால், அதையும் தாண்டி, இந்த முறை பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை அவர் பிரச்சாரத்தில் முன்னெடுத்தது அவர் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கச்செய்தது. பெண்களின் வாக்குகளே எந்த கட்சிகளும் எதிர்பாராத, எந்த கருத்துக்கணிப்புகளும் கணக்கிடாத இந்த அதிசயத்திற்கு காரணமாக அமைந்தது.
தற்பொது ஆளும் கட்சியாக உள்ள திமுக -வை பொறுத்தவரை, பெண்கள் பாது்ாகாப்பில் பெரிய அளவில் அவர்கள் கோட்டை விட்டார்கள் என்றே கூற வேண்டும். சிறு குழந்தை முதல் மூதாட்டி வரை பலர் பாலியல் குற்றங்களுக்கு ஆளானார்கள்.
தான் ஆட்சிக்கு வந்தால், இந்த நிலை கண்டிப்பாக மாறும் என விஜய் தனது பிரச்சாரங்களில் உறுதி அளித்தார். 'நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களின் பாதுகாப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்வோம்" என மேடைகளில் அவர் உருக்கமாக பேசியது பெண்களின் ஆழ்மனதில் படிந்தது.
விஜய் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால், தங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான சூழல் உருவாகும் என்றும், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் தொல்லைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் உடனடியாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் பெண்கள் நம்புகிறார்கள் என்பதையே தற்போதைய போக்குகள் காட்டுகின்றன. பெண்களின் நம்பிக்கையே வாக்குகளாக மாறி மற்ற கட்சிகளுக்கும் தவெக -விற்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளன.
ஆனால், இதில் விஜயும் அவரது கட்சியும் பெரிய சவாலை எதிர்கொள்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையை சரி செய்வது அத்தனை எளிதல்ல. இதை அரசின் சட்டதால் மட்டும் சரி செய்ய இயலாது. தனி மனித ஒழுக்கம் இங்கு மிக அவசியம். மாநிலம் முழுவதும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது அவர் முன் உள்ள முக்கிய சவாலாக இருக்கும்.
குற்றம் புரிந்தால் உடனடியாக கடுமையான தண்டனை, ஓட்டை இல்லாத சட்டங்கள், பாரபட்சம் பார்க்காத காவல்துறை என பல துறைகளின் நேர்த்தியான கடமை உணர்ச்சி இதற்கு மிக அவசியம். முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றால், இந்த அனைத்தையும் திறமையுடன் கையாளும் பொறுப்பு அவருக்கானதாக இருக்கும்.
