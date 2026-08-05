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தமிழக பட்ஜெட் 2026: மகளிர் உரிமை தொகை, இலவச சிலிண்டர்... முக்கிய எதிர்பார்ப்புகளை மறந்த பட்ஜெட்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 05, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:46 PM IST

TN Budget 2026: தமிழகத்தின் நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் தனது முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துவிட்டார். பெண்கள், மாணவர்கள், விவசாயிகள், உள்கட்டமைப்பு என பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளிவந்த போதிலும், தேர்தலின் போது முக்கிய உறுதிமொழிகளாக அளிக்கப்பட்ட சில எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பதிலாக ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.

Tamil Nadu Budget 2026: கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி குறித்து கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன. கல்வி நிதியில் தவெக அரசு கை வைத்திருப்பது தவறானது என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்துள்ளன. கல்வித் துறைக்கான நிதி சுமார் ரூ.4 கோடி குறைந்திருப்பது இளைய சமூகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என பலர் குற்றம் சாடி வருகின்றனர்.

TN Budget 20261/9

தமிழக பட்ஜெட் 2026

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல் நிறைவடைந்து விட்டது. மாற்றத்தின் முகமாக தமிழகத்தில் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் பட்ஜெட் தாக்கல் நிஜ மாற்றத்தை அளித்ததா? அல்லது, ஏமாற்றமே மிஞ்சியதா?

TN Budget 20262/9

தமிழக பட்ஜெட் 2026

தமிழகத்தின் நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் தனது முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துவிட்டார். பெண்கள், மாணவர்கள், விவசாயிகள், உள்கட்டமைப்பு என பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளிவந்த போதிலும், தேர்தலின் போது முக்கிய உறுதிமொழிகளாக அளிக்கப்பட்ட சில எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பதிலாக ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.

Magalir Urimai Thogai3/9

மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்

கடந்த ஆட்சியில் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் அதிகம் பேசப்பட்ட திட்டமாக மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் இருந்தது. இதன் கீழ், ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அதை ரூ.2,500 ஆக மாற்றப்போவதாக தேர்தல் உறுதிமொழிகளில் முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருந்தார்.

Magalir Urimai Thogai4/9

மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்

அதற்கான அறிவிப்பு இன்றைய பட்ஜெட் தாக்கலில் வரும் என வெகுவாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. எனினும், மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றமாக அது குறித்த எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இன்று வெளியிடப்படவில்லை. தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து புதிய அறிவிப்புகள் எதுவும் வராதது பலரிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Magalir Urimai Thogai5/9

மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்

தகுதியுள்ள அனைத்து மகளிருக்கும் மாதம் ₹1,000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு, லட்சக்கணக்கான பெண்கள் பயனடைந்து வரும் சூழலில், இம்முறை இத்தொகை உயர்வு அல்லது விடுபட்ட பயனாளிகளைச் சேர்ப்பது தொடர்பான புதிய அறிவிப்புகள் இடம் பெறலாம் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், பட்ஜெட்டில் இதற்கான புதிய மாற்ற்றங்கள் ஏதும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

Free Gas Cylinders6/9

ஆண்டுக்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர்

தமிழகத்தில் உள்ள தகுதியான அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 6 இலவச சமையல் எரிவாயு (கேஸ்) சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தேர்தல் வாக்குறுதி வெகுவாக வரவேற்கப்பட்டது. உலகளாவிய சூழல் காரணமாக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் தட்டுபப்பாட்டுக்கான அச்சம் உள்ள நிலையில், இதற்கான எதிர்பார்ப்பு மிக அதிகமாக இருந்தது. இந்த வாக்குறுதியும் காற்றில் கலந்த கனவாகிவிட்டது.

Free Bus Travel7/9

அனைத்துப் பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்

அனைத்து வகை அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு இலவசப் பயணம் திட்டம் அறிவிக்கப்படுமா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் இருந்தது. ஏற்கனவே நகரப் பேருந்துகளில் மட்டும் நடைமுறையிலுள்ள இந்தச் சலுகையை, விரைவுப் பேருந்துகள் மற்றும் வெளியூர்ப் பேருந்துகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யும் திட்டம் குறித்து அரசுத் தரப்பில் தீவிரமாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டது. எனினும், அதிலும் மக்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது.

Scholarship for Unemployed Youth8/9

வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கான நிதி உதவித் திட்டம்

சட்டமன்ற தேர்தல்களின் போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளின்படி, மாநிலத்தில் உள்ள வேலையில்லாத இளைஞர்களைக் கைதூக்கி விடும் வகையில் ‘வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கான நிதி உதவித் திட்டம்’ குறித்த அறிவிப்பு பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. படித்து முடித்து வேலை கிடைக்கும் வரை, இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4,000 வழங்கும் திட்டத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்பட்டது. எனினும், அது பற்றிய அறிவிப்பு எதுவும் இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை.

Fund Allocation for Education9/9

கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி

இவை தவிர கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி குறித்து கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன. கல்வி நிதியில் தவெக அரசு கை வைத்திருப்பது தவறானது என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்துள்ளன. கல்வித் துறைக்கான நிதி சுமார் ரூ.4 கோடி குறைந்திருப்பது இளைய சமூகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என பலர் குற்றம் சாடி வருகின்றனர்.

TAGS:
TN Budget 2026
Magalir Urimai Thogai
Budget
CM Vijay

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