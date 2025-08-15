English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?

MK Stalin: 79வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவரது உரையில் குறிப்பிட்ட 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Tamil Nadu Government: 79வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள கோட்டை கொத்தளத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தேசிய கொடியை ஏற்றிவைத்து உரையாற்றினார். அந்த உரையில் பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
அறிவிப்பு 1: மாநில அரசு விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களுக்கு தற்போது வழங்கிவரும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.22 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.   

அறிவிப்பு 2: விடுதலைப் போராட்ட தியாகிகளின் குடும்பங்களுக்கு மாநில அரசு வழங்கி வரும் மாதாந்திர குடும்ப ஓயவூதியம் ரூ.12 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.   

அறிவிப்பு 3: வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழித்தோன்றல்கள், முன்னாள் இராமநாதபுரம் மன்னர் முத்துராமலிங்க விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் வழித்தோன்றல்கள், சிவகங்கை மருது சகோதரர்கள் வழித்தோன்றல்கள், வ.உ. சிதம்பரனார் வழித்தோன்றல் ரூ.11 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.  

அறிவிப்பு 4: இரண்டாம் உலகப்போரில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆயுட்காலம் மாதாந்திர நிதியுதவி ரூ.15 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.   

அறிவிப்பு 5: இரண்டாம் உலகப்போரில் பங்கேற்ற வீரர்களின் கைம்பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆயுட்கால மாதாந்திர நிதியுதவி ரூ.8 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.   

அறிவிப்பு 6: தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் படை வீரர்கள் வசதிக்காக சென்னை, மாதவரத்தில் 33 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் உள்கட்டமைப்புடன் கூடிய முன்னாள் படை வீரர்கள் தங்கும் விடுதி ரூ.22 கோடியில் கட்டப்படும்.   

அறிவிப்பு 7: தமிழ்நாட்டின் மலைப்பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படும் கட்டணமில்லா விடியல் பயணத் திட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.   

அறிவிப்பு 8: ஓட்டுநர் பயிற்சி பெற மாநில அளவில் ஒரு பயிற்சி மையம், மண்டல அளவில் இரண்டு பயிற்சி மையங்கள் மற்றும் மாவட்டத்திற்கு ஒரு ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி ஆகியவை தொடங்கப்படும்.   

அறிவிப்பு 9: தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவுபெற்ற தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கல்லூரியில் படிக்கும்போது, திறனை மேம்படுத்தி வேலைவாய்ப்பு பெற, நவீன தொழில்நுட்பங்களில் 10 ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு ரூ.15 கோடியில் இணைய வழியில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்படும். 

