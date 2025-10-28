English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்

ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu grievance day : ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை முதல் பட்டா வரை விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு வேண்டுமா?

 

Tamil Nadu grievance day : ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை முதல் பட்டா வரை விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு வேண்டும் என்பவர்களுக்கான முக்கிய தகவல் இது.
1 /9

பொதுமக்கள் அரசின் சேவைகளைப் பெற மாத கணக்கில் அலைய வேண்டிய காலம் மலையேறிவிட்டது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அரசு துறைகளை மிக எளிமையாக அணுக முடியும்.  

2 /9

கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர் முகாம்களில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு ஆட்சியரிடம் நேரடியாக மனு கொடுக்கலாம்.  

3 /9

ஒருவேளை உங்கள் கோரிக்கை மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் நீண்ட நாட்கள் காலம் தாழ்த்தப்பட்டால், உங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்துவார்.  

4 /9

இதனால் சீக்கிரம் எந்தப் பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் அல்லது உங்கள் கோரிக்கைக்கான பதில் உடனடியாக கிடைக்கும். அதனால், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை நடக்கும் குறைதீர்முகாம்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.  

5 /9

என்னனென்ன கோரிக்கைகளுக்கு மனு கொடுக்கலாம் என்ற கேள்வி மக்களிடத்தில் இருக்கலாம். எல்லா கோரிக்கைகளுக்கும் இந்த மக்கள் குறைதீர்வு நாள் முகாமில் மனு கொடுக்கலாம்.  

6 /9

ரேஷன் கார்டு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை, விதவை உதவித்தொகை, நலிந்தோர் நலத்திட்ட உதவிகள் பெறவும் மனுக்களை கொடுக்கலாம்.  

7 /9

தெருவிளக்கு, தண்ணீர் பிரச்சனை தொடர்பாகவும் மனுக்கள் கொடுக்கலாம். தொகுப்பு வீடு, தமிழ்நாடு வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு, மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கு மனு கொடுக்கலாம்.  

8 /9

சாதிச் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் பிரச்சனை இருந்தாலும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்து நிவாரணம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மேலும், தொழில் கடன் வேண்டுதல், மகாத்மா ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் வேலை வேண்டுதல், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல், வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரிடத்தில் மனு அளிக்கலாம்.  

9 /9

இந்த வாரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற குறைதீர்நாள் முகாமில் மக்கள் மேலே சொல்லப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் பிற கோரிக்கைகளுக்கும் மனு அளித்திருக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அன்றே உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

Tamil Nadu grievance day District Collector Monday camp ration card Tamil Nadu Magalir Urimai Thogai apply TN Patta Online

Next Gallery

ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?