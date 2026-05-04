அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!

TN Assembly Election Results Update: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போதை நிலவரப்படி, விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதன் மூலம், தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைவது உறுதியாகி உள்ளது.
60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள் இல்லாத ஆட்சி ஏற்படுவது உறுதியாகி உள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக மாபெரும் வெற்றியை பெறுவது உறுதியாகி உள்ளது. தற்போது தவெக 109 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், திமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது.
இது உடன் பிறப்புகளுக்கு கடும் அதிர்ச்சியையும், அப்செட்டையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கடந்த 60 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக என திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி அமைத்து வந்தது. 1967ஆம் ஆண்டு முதல் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகள் மட்டுமே தமிழகத்தில் ஆடசியைக் கைப்பற்றி வந்தன. இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசியலும் மாறி இருக்கிறது.
இது வரலாற்றில் முதல்முறையாக உள்ளது. இதனால், திராவிட கட்சிகள் பெரும் அதிர்ச்சியில் இருக்கின்றன. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வரலாற்றில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு கட்சிக்கு மக்கள் இத்தனை வரவேற்பை ஏற்படுத்தியது பெரும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்துள்ளது.
எம்.ஜி.ஆர் மட்டும் தான் கட்சி தொடங்கிய ஒரே தேர்தலில் ஆட்சியை பிடித்தார். ஆனால், அது திராவிட கொள்கைகையை முன்னிறுத்தி தான் அரசியல் செய்தார். இந்த நிலையில், திராவிட கட்சிகள் இல்லாத ஆட்சி நடைபெறுவது முதல்முறையாகும். 2026ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தின் அரசியல் வரலாறு மாறியுள்ளது.
எம்.ஜி.ஆர் அன்று எப்படி தனது முதல் தேர்தலிலேயே முதல்வராகி சரித்திரம் படைத்தாரே, அதேபோல, 2026ல் விஜய் முதல்வராவது ஏறக்குறைய உறுதியாகி உள்ளது. இன்று மாலைக்குள் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியாகும். 1967ஆம் ஆண்டு பிறகு தமிழகம் கண்ட மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றமாக இது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படும் என்பது உறுதி.
எனவே, தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி அமைவது கிட்டதட்ட உறுதியாகி உள்ளது. திமுகவின் கோட்டையாக இருக்கும் சென்னையிலும் கூட, தவெக தான் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. மேலும், நட்சத்திர தொகுதிகளிலும் கூட பெரும்பாலும் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது.