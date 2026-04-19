  • தேர்தல் சிறப்பு ரயில்... இதோ உங்களுக்காக - தென் மாவட்ட வாக்காளர்களே மிஸ் பண்ணாதிங்க!

தேர்தல் சிறப்பு ரயில்... இதோ உங்களுக்காக - தென் மாவட்ட வாக்காளர்களே மிஸ் பண்ணாதிங்க!

TN Election Special Train: சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டங்களை நோக்கி பலரும் தேர்தலுக்கு வாக்களிக்க சொந்த ஊருக்கு வருவார்கள். அப்படி வந்தவர்கள் அன்றே சென்னை திரும்புவதற்கு, தெற்கு ரயில்வே தேர்தல் நேர சிறப்பு ரயிலை அறிவித்துள்ளது.

சென்னையை பொருத்தவரை தென்மாவட்டங்களில் இருந்து பலரும் வேலைக்காக இங்கு வசிக்கின்றனர். இவர்கள் தேர்தலுக்கு வாக்களிக்க நிச்சயம் தங்களின் சொந்த ஊருக்குச் செல்வார்கள். ஆனால் அடுத்த நாளே வேலை நாள் என்பதால், உடனே சென்னை திரும்பவும் விரும்புவார்கள். குறைந்த விலையில் ரயிலில் வருவதற்கு இந்த சிறப்பு பெஸ்ட் ஆப்ஷன்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 2026 தேர்தல் கிளைமேக்ஸை நெருங்கிவிட்டது. வரும் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி மாலையுடன் தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைய உள்ளது. அதற்குள் அனைத்து கட்சிகளும், வேட்பாளர்களும் வாக்காளர்களை சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று காலை 7 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி மேற்கு வங்கம், அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி என 5 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களின் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி அன்றுதான் நடைபெற இருக்கிறது.

அந்த வகையில், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி (வியாழன்) வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க செல்வதற்காக பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மக்கள் வாக்கு செலுத்த, தங்களின் சொந்த ஊருக்கு அதிகமாக செல்வார்கள். வியாழக்கிழமை வாக்கு செலுத்த பெரும்பாலானோர் புதன் கிழமை இரவுதான் புறப்படுவார்கள். வாய்ப்பிருப்பவர்கள் செவ்வாய் கிழமை இரவு புறப்படுவார்கள். 

அதுமட்டுமின்றி ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று வேலைநாள் என்பதால், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி இரவு சொந்த ஊரில் இருந்து புறப்படுபவர்களும் அதிகம் இருப்பார்கள். வெகுசிலர் மட்டுமே ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி விடுமுறை எடுத்து, ஏப்ரல் 25 மற்றும் ஏப்ரல் 26 ஆகிய வார இறுதி நாள்களில் சொந்த ஊரில் இருப்பார்கள். தேர்தல் காரணமாக ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகளவில் இருக்கும். 

இந்நிலையில், மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுபடுத்த தெற்கு ரயில்வே தேர்தலுக்கான சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. தேர்தலுக்கு பின் தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை திரும்புபவர்களுக்கு ஏதுவாக செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை வரையிலான சிறப்பு ரயிலை ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி இரவில் தெற்கு ரயில்வே இயக்க உள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை இடையேயான எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில், வாக்குப்பதிவு தினமான ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி (வியாழன்) 10.30 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்படும். இந்த ரயில் சென்னை கடற்கரைக்கு ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி (வெள்ளி) காலை 11.30 மணிக்கு சென்றடையும்.

ஏசி 3 டைர் பெட்டிகள் - 4, ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பெட்டிகள் - 10, பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் -4, மாற்றத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் - 2 ஆகியவை உடன் செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும்.

செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் தென்காசி, கடையநல்லூர், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருதாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் இன்று செல்லும். இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நேற்றே (ஏப்ரல் 18) தொடங்கிவிட்டாலும் கூட, முன்பதிவு செய்யாமலும் கூட இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகளில் பயணிக்க இயலும். அவசரமாக புறப்படுபவர்களுக்கு இந்த ரயில் சேவை உதவலாம். 

