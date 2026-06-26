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வெளிநாட்டில் பணிபுரிய ஆசையா? தமிழக அரசின் சூப்பர் ஆஃபர்.. மாதம் ரூ.54,000 சம்பளம்!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:32 PM IST

TN Government Job Latest: ஓமன் நாட்டில் பராமரிப்பு பணியில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு மாத சம்பளம் ரூ.54,000 வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

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இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஓமன் நாட்டில் பணிபுரிய Production (Exposure in Melting/Moulding/ Process Control & CNC Operator), Finishing & Inspection (Exposure in Quality/ Final Inspection), w Maintenance (Exposure in Mechanical/Electrical Maintenance) பணிக்கு ஆண் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

 

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இப்பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது. இப்பணிக்கு மாதவருமானம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 44,000  முதல் ரூ.54,000 வரை ஊதியமாக வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.  மேலும் உணவு. விசா. இருப்பிடம் மற்றும் விமான பயணச்சீட்டு ஆகியவை வேலை அளிப்பவரால் வழங்கப்படும்.

 

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மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு செல்பவர்கள் விசா கிடைத்தப்பின்னர் இந்நிறுவனத்திற்கு சேவைக்கட்டணமாக செலுத்தினால் போதுமானது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு செல்ல விருப்பமுள்ள ஆண் பணியாளர்கள் ovemcinm@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தங்களின் சுயவிவரம் அடங்கிய விண்ணப்படிவம் அனுப்ப வேண்டும்.

 

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இதனுடன் கல்வி. பணி அனுபவ சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் நகல் மற்றும் புகைப்படம் (Resume, Qualification, Experience Certificate, Passport Copy & Photo  ஆகியவற்றை ஜூலை 28ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.

 

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கூடுதல் விவரங்களுக்கு அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவன இணையத்தளம் www.omcmanpower.in.gov.in எண்கள் (044-22502267) & வாட்ஸ்ஆப்எண் (9566239685) வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. 

TAGS:
TN Govt Jobs
TN Government

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