/வெளிநாட்டில் பணிபுரிய ஆசையா? தமிழக அரசின் சூப்பர் ஆஃபர்.. மாதம் ரூ.54,000 சம்பளம்!

TN Government Job Latest: ஓமன் நாட்டில் பராமரிப்பு பணியில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு மாத சம்பளம் ரூ.54,000 வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஓமன் நாட்டில் பணிபுரிய Production (Exposure in Melting/Moulding/ Process Control & CNC Operator), Finishing & Inspection (Exposure in Quality/ Final Inspection), w Maintenance (Exposure in Mechanical/Electrical Maintenance) பணிக்கு ஆண் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.
இப்பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது. இப்பணிக்கு மாதவருமானம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 44,000 முதல் ரூ.54,000 வரை ஊதியமாக வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் உணவு. விசா. இருப்பிடம் மற்றும் விமான பயணச்சீட்டு ஆகியவை வேலை அளிப்பவரால் வழங்கப்படும்.
மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு செல்பவர்கள் விசா கிடைத்தப்பின்னர் இந்நிறுவனத்திற்கு சேவைக்கட்டணமாக செலுத்தினால் போதுமானது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு செல்ல விருப்பமுள்ள ஆண் பணியாளர்கள் ovemcinm@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தங்களின் சுயவிவரம் அடங்கிய விண்ணப்படிவம் அனுப்ப வேண்டும்.
இதனுடன் கல்வி. பணி அனுபவ சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் நகல் மற்றும் புகைப்படம் (Resume, Qualification, Experience Certificate, Passport Copy & Photo ஆகியவற்றை ஜூலை 28ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவன இணையத்தளம் www.omcmanpower.in.gov.in எண்கள் (044-22502267) & வாட்ஸ்ஆப்எண் (9566239685) வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.