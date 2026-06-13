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ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:49 AM IST

TN Government Teachers Transfers: 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் ஆசிரியர்களுக்கான பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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தமிழ்நாட்டில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகள் இருக்கின்றன.  இங்கு லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஆண்டுதோறும் ஆசிரியர்களுக்கு பணியிட மாறுதலுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை  தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆசிரியர்கள் பணியிட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதுகுறித்து வெளியிட்டு அறிவிப்பில், 2026 2027 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான இணையவழி பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. மாவட்டத்திற்குள் மற்றும் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதலுக்கான இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு 16.06.2026, 17.06.2026 மற்றும் 18.06.2026 ஆகிய நாட்களில் காலை 10.00 மணி முதல் நடைபெறுகிறது. 

 

 

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அந்தந்த மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. பணியிட மாறுதல் கோரி இணையவழியில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டும் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. 

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இதற்கு  ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளி /உயர்நிலைப்பள்ளி /நடுநிலைப்பள்ளி ஆரம்பப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், கணினி பயிற்றுநர், உடற்கல்வி இயக்குநர் / உடற்கல்வி ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர்/ காப்பாளர், இடைநிலை ஆசிரியர்/ காப்பாளர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு  கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. 

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எனவே, தகுதியுள்ளவர்கள் ஜூன் 16,17,18ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

TAGS:
TN Government
Govt Teachers

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