/அரசுப் பள்ளியில் 1,625 ஆசிரியர் பணியிடங்கள்! தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்?

TN Government Teachers Recruitment: தமிழக அரசுப் பள்ளியில் காலியாக உள்ள 1,625 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் விரைவில் நிரப்பப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசுப் உதவி பெறும் பள்ளிகளில் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஆசிரியர் பணிக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (Tet Exam) கட்டாயம். டெட் தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இடைநிலை ஆசிரியர்களுககு தாள் ஒன்றும், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தாள் 2 என தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் டிஆர்பி தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. டிஆர்பி தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண் அடிப்படையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் தான், பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழக அரசுப் பள்ளியில் காலியாக உள்ள 1,625 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் விரைவில் நிரப்பப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களுக்கான தகுதியான நபர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்பு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரியத்தின் மூலம் உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கான புதிய பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை விரைவில் வெளியிடும். உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணிக்கு உடற்கல்வியில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழியிலான அல்லது ஓஎம்ஆர் முறை எழுத்துத் தேர்வு நடத்தப்படும்.
ஏற்கனவே, தமிழகத்தில் உள்ள அரசு, அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் 3000 உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். தற்போது கூடுதலாக 1,625 உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். மற்ற பாடங்களை போல உடற்கல்வி வகுப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் நிலையில், அதில் விண்ணப்பிப்பதற்கான தேதிகள் அறிவிக்கப்படும்.