/மாதம் ரூ.2500 தரும் தமிழக அரசு.. பெண்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது தெரியுமா?

TN Government Kanchipuram Jobs: சமூகதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு தமிழக அரசு மாதம் ரூ.2500 மதிப்பூதியம் வழங்குகிறது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (TNSRLM) சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வங்கி கடன் இணைப்பு பெற்றுத் தருதல் மற்றும் வாராக்கடன் வசூல் செய்தல், நிதிகல்வி அளித்தல். காப்பீடு திட்டங்களின் சேவைகள் வழங்குதல், மின்னணு நிதி சேவை வழங்குதல், சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் தனிநபர் தொழில்கடன் பெற வழிவகை செய்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகுகளில் காலிப்பணியிடமாக உள்ள 39 (காஞ்சிபுரம்-4, குன்றத்தூர்-12, திருப்பெரும்புதூர்-8, உத்திரமேரூர்-15) சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்(CBC) பணியிடங்களுக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்த பணிக்கு மாதம் மதிப்பூதியமாக ரூ.2,500 வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்திலிருந்து மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகிற்கு விடுவிக்கப்படும் மாதாந்திர அடிப்படை மதிப்பூதியம் ரூ.2,500 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 3ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
இந்த பணிக்கு kanchipuram.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இணை இயக்குநர்/திட்ட இயக்குநர் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மகளிர் திட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும்.
இந்த பணிக்கு சில நிபந்தனைகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சுய உதவிக்குழு ஊக்குநராக குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் நாளில் 35 வயதுக்கு கீழ் இருத்தல் வேண்டும். 12-வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் நன்றாக எழுதப் படிக்கவும் மற்றும் கணக்கிடும் திறன் உடையவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வாராக்கடன் உள்ள குழுவின் உறுப்பினராக இருக்க கூடாது. மலைப்பகுதிகளில் 12-வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற நபர்கள் இல்லாத நிலையில் 10-வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதர தகுதிகளுடன் இருப்பின் மாவட்ட ஆட்சியரின் சிறப்பு அனுமதியுடன் தகுதியுடையவர்களாக கருதப்படலாம். கணினி திறன் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ள இரு சக்கர வாகனம் ஓட்ட தெரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.