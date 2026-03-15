குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பெயர் வைக்க ஆசையா...? தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்பெஷல் ஏற்பாடு!

Tamil Nadu Government: குழந்தைகளுக்கு அழகிய தமிழ்ப் பெயர் வைக்க தமிழ்நாடு அரசே, ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்ப் பெயர்களுடன் அவற்றின் விளக்கத்துடன் இணையத்தளத்தை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கி உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
தமிழில் பிற மொழி கலப்பு அதிகமாகிவிட்டது. அந்த வகையில், தற்போது பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மொழியில் பெயர் சூட்டுவதும் என்பதும் அரிதிலும் அரிதாகிவிட்டது. ஆங்கிலம் மற்றும் சமஸ்கிருத கலப்புடன்தான் பலரும் தற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டுகின்றனர்.
இந்த போக்கு அதிகரித்து காணப்படுவதால் அழகிய தமிழ் பெயர் கொண்ட குழந்தைகளை பார்ப்பதே குறைந்துவிட்டது. பள்ளி, கல்லூரிகளில் வருகை பதிவேட்டில் கூட தமிழ் பெயர்களை தற்போது பார்க்க முடிவதில்லை என ஆசிரியர்களும் கூட மன வருத்தம் கொள்கிறார்கள்.
ஆங்கில மோகம், குழந்தைகளுக்கு வைக்கப்படும் பெயர் 'ஸ்டைலாக' இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், Trending-ல் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பலரும் இந்த போக்கை கடைபிடிக்கின்றனர். ஒரு சிலர் மட்டுமே தமிழ் பெயர்களை சூட்டுகின்றனர்.
அந்த வகையில், கடந்தாண்டு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மயிலை வேலு இல்லத் திருமண விழாவில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், "குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயரை சூட்டுங்கள்... அதுதான் எனது வேண்டுகோள்" என பேசியிருந்தார்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் இந்த பேச்சை குறிப்பிட்டு, நிதன் சிற்றரசு என்பவர் X தளத்தில், "குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பெயர்கள் வைக்க நினைத்தாலும், குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அதற்கான பொருளை தெரிந்துகொள்ள சரியான சமூக வலைதளங்கள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை. எனவே, தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அல்லது தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் சாரப்பில் வலைத்தளம் உருவாக்கினால் சிறப்பாக இருக்கும்" என பதிவிட்டிருந்தார்.
இதற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அன்றே, "தம்பி நிதன் சிற்றரசு அவர்களது கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும். குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ்ப் பெயர்களும் - அதற்கான பொருளும் அடங்கிய இணையப்பக்கம் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் மூலம் தொடங்கப்படும்" என தெரிவித்திருந்தார். தற்போது இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் 'அன்பு குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயர்கள்' என்ற இணையப் பக்கம், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் மூலம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்ப் பெயர்களை அவற்றுக்குரிய விளக்கங்களுடன் அனைவரும் எளிதில் அணுகும் வகையில் வெளியிடுகிறது. தொடர்ந்து தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தால் அவ்வப்போது கூடுதல் பெயர்கள் சேர்க்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்களும் கூட இத்தளத்தில் பங்களிப்பினை வழங்கலாம்.
இந்த இணைய தளத்தில், அகரவரிசையில் ஆணுக்கு 22 ஆயிரத்து 195 பெயர்களும், பெண்ணுக்கு 9099 பெயர்களும் என மொத்தம் 31,724 பெயர்கள் அவற்றின் விளக்கத்துடன் இடம்பெற்றுள்ளது. https://tamildigitallibrary.in/tamilnames என்ற இணையப்பக்கத்தில் நீங்கள் அழகிய தமிழ்ப் பெயர்களை கண்டயைலாம்.