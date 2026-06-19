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இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை.. CM விஜய் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:37 AM IST

TN Govt UPSC Incentive Scheme: தமிழக அரசு மாணவர்களுக்கு ரூ.25,000 ஊக்கத் தொகை வழங்குவதாக  அறிவித்துள்ளது. யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதி பெற்ற மாணவர்கள் ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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தமிழக அரசு  யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ஊக்கத்தொகை வழங்கி வருகிறது.  முதல்நிலை, முதன்மை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

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2026ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்திய சிவில் சர்வீசஸ் முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழக மாணவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, முதன்மை தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்கள் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பித்து ஊக்கத்தொகையை பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

 

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இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசானது ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்: (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணித் தேர்வில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் யு.பி.எஸ்.சி குடிமைப் பணித் தேர்வு ஊக்கத்தொகைத் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது.

 

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இத்திட்டத்தின் கீழ், 2026-ஆம் ஆண்டின் யு.பி.எஸ்.சி குடிமைப்பணி /இந்திய வனப்பணி முதன்மைத் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி மேற்கொள்ள ஏதுவாக முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் நேரடியாக மாணவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.

 

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இந்த ஊக்கத்தொகையைப் பெறுவதற்கு நடப்பு ஆண்டில் (2026) யு.பி.எஸ்.சி குடிமைப்பணி / இந்திய வனப்பணி முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள். ஆன்லைன் மூலம் (https://portal.naanmudhalvan.tn.gov.in/upsc_registration/) 19.06.2026 முதல் 30.06.2026 வரை விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
TN Government
UPSC
UPSC Incentive Scheme

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