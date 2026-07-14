/திருநெல்வேலி: ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. நாளை தான் கடைசி நாள்.. உடனே இதை பண்ணுங்க!

Tirunelveli News: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு திருநெல்வேலி ஆட்சியர் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஜூலை 15ஆம் தேதிக்குள் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்ய வேண்டும் என ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது. ரேஷ கடைகளில் மானிய விலையில் பருப்பு, அரிசி, சர்க்கரை, எண்ணெய் போன்றவற்றை மானிய விலையில் தமிழக வழங்கி வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட நியாய விலை கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது.
ரேஷன் அட்டை உணவு பொருட்கள் வாங்க பிரதான ஆவணமாக இருப்பதால் அதில் உள்ள விவரங்கள் சரியானதாக இருக்க வேண்டும். மேலும், பொருட்களை வாங்கவும் கைரேகை ரேஷன் அட்டையில் இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் முக்கிய அறிவிப்பை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வெளியிட்டுள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் தங்களது குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் தற்போது வரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள், தங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் கைவிரல் ரேகையினை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மேலும் குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாமல் பணிநிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள், தற்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக்கடைக்கு சென்று வரும் 15.07.2026-ம் தேதிக்குள் பதிவு செய்து தங்களது உரிமையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை நீக்குவதற்கு வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களை சமர்பித்து நீக்கம் செய்ய வேண்டும் இல்லையெனில் தங்களது பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்த உறுப்பினரின் குடும்ப அட்டை எண்ணுடன், ஆதார் அட்டையின் நகலை வழங்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.