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தமிழக அரசின் ரூ.1 கோடி பரிசு: சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருதுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:59 PM IST

TN Government Awards: சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருது 2026-2027 பற்றி ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகம் முக்கிய செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Tamil Nadu Government Awards: ஆண்டுதோறும் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா 1 கோடி ரூபாய் ஊக்கத் தொகையும், அதனுடன், சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதும் வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான விருகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தமிழக அரசின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Social Harmony Panchayat Awards1/5

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருது 2026-2027

தமிழகத்தில் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா ஒரு கோடி கோடி ரூபாய் ஊக்கத் தொகையுடன் சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TN Government2/5

தமிழக அரசு

சாதிப் பாகுபாடற்ற சமூக நல்லிணக்கத்தைக் கடைபிடிக்கும் ஊராட்சிகளை கௌரவிக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா 1 கோடி ரூபாய் ஊக்கத் தொகையும், அதனுடன், சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதும் வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பித்து வருகிறது.

Social Harmony Panchayat3/5

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி

இதன் அடிப்படையில், 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான "சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி" விருது பெற விரும்பும் ஊராட்சிகள் விண்ணப்ப படிவத்தினையும், அதற்குரிய ஆவணங்களையும் இணைத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Social Harmony Panchayat Awards: Application Last Date4/5

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருது: விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 2026-2027

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருதுக்கான விண்ணப்பங்கள் 31.07.2026க்குள் சமர்ப்பிக்கப் பட வெண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்விருதிற்கான விண்ணப்ப படிவத்தினை https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/forms/social_award_app_26_27.pdf என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

District Adi Dravidar and Tribal Welfare Office5/5

மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பம்

இணையதளம் தவிர, மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (Photo: https://www.tnadw.tn.gov.in/).

TAGS:
TN Government
Tamil nadu

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