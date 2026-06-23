/தமிழக அரசின் ரூ.1 கோடி பரிசு: சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருதுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TN Government Awards: சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருது 2026-2027 பற்றி ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகம் முக்கிய செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
Tamil Nadu Government Awards: ஆண்டுதோறும் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா 1 கோடி ரூபாய் ஊக்கத் தொகையும், அதனுடன், சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதும் வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான விருகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தமிழக அரசின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருது 2026-2027
தமிழகத்தில் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா ஒரு கோடி கோடி ரூபாய் ஊக்கத் தொகையுடன் சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.