/TNPSC தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

TNPSC Free Coaching: தமிழக அரசு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் எளிதாக டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறலாம். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது போன்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் அரசு வேலைக்காக தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் பல லட்சம் மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இதற்காக டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டுதோறும் குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டுமில்லாமல் மற்ற அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
அவர்களுக்கு தமிழக அரசு தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், TNPSC, SSC, IBPS, RRB ஆகிய முகமைகள் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆர்வலர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம், காளாஞ்சிபட்டி கிராமத்தில் இயங்கிவரும் கலைஞர் நூற்றாண்டு ஒருங்கிணைந்த போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையத்தில் 200 ஆர்வலர்களுக்கு கட்டணமில்லாப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
மேற்படி போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு இணையவழியாக விண்ணப்பங்கள் பெற்று புதிதாக சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகள் ஆறு மாதம் முழுநேர பயிற்சியாக நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு 01.01.2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
மேற்படி, போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையத்தில் உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை. பயிற்சியில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மைய இணையதள (www.cecc.in) வாயிலாக 16.05.2026 முதல் 24.05.2026 விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு 04553-291269 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். பத்தாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தமிழக அரசால் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டு முறைபடுத்தப்பட்டுள்ள இனவாரியான இடங்களுக்கு ஏற்ப தேர்வர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, தேர்வர்களின் விவரங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். ஜூன் 2026 முதல் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது