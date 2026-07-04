/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் ஈஸியா வெற்றி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Virudhunagar District News: விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் எப்படி சேரலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
விருதுநகர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் செயல்படும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வுவாணையம்(TNPSC),தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (TNUSRB), மற்றும் மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (SSC) மற்றும் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB) போன்ற தேர்வு முகமைகளால் நடத்தப்படும் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், இந்த அலுவலகத்தில் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் அடங்கிய நூலகம் மற்றும் வை-பை (Wifi) வசதியுடன் கூடிய கணினி ஆய்வகமும் உள்ளது. இரயில்வே தேர்வு வாரியத்தால் அறிவிப்பு செய்யப்பட்ட ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரிய உதவி லோகோ பைலட் (RRB ALP(Assistant Logo Pilot) தேர்வுக்கான இலவச வகுப்பு 08.07.2026 (புதன் கிழமை) முதல் விருதுநகர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் திறன் வாய்ந்த பயிற்றுநர்களை கொண்டு நடத்தப்படவுள்ளது. இலவசப் பாடக்குறிப்புகள் வழங்கி பாடவாரியானத் தேர்வுகள் மற்றும் முழுமாதிரித் தேர்வுகளும் நடைபெறவுள்ளது.
இவ்வகுப்பில் கலந்துகொள்ள விருப்பம் உடையவர்கள் https://forms.gle/rzTqHEiU8yigdCGp6 (Google Link) மற்றும் studycirclevnr@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் வாயிலாகவோ அல்லது விருதுநகர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நேரடியாகவும் பதிவு செய்யலாம்.
எனவே, ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரிய உதவி லோகோ பைலட் RRB ALP(Assistant Logo Pailet) தேர்வுக்கு தயாராகும் தேர்வர்கள் இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துக்கொண்டு பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா தெரிவித்துள்ளார்