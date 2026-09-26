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காலை உணவுத் திட்டம்.. ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு.. இனி இது அவசியம்!

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 26, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 12:52 PM IST

TN Govt Breakfast Scheme: காலை உணவுத் திட்டம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, காலை உணவை ஆசிரியர்கள் ருசித்த பிறகே மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

TN Govt Breakfast Scheme: பள்ளிகளில் வழங்கும் காலை உணவில் சமீபத்தில் பல்லி விழுந்ததை அடுத்து, கல்வித்துறை இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

 

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காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்

கடந்த திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 1 முதல் 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  காலை உணவு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் காலை உணவு திட்டத்தை  8ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்தார். இதனால், 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளில் காலை உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

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பள்ளிக்கல்வித்துறை காலை உணவு திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு

இதற்கிடையில், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காலை உணவில் பல்லி விழுந்துள்ளது. இதனை பார்க்காமல் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட்டது. இதனால், 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை காலை உணவு திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

 

Govt Breakfast Scheme3/5

சமையலறை தூய்மையாக இருக்க வேண்டும்

இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பின்படி, சமையலறையில் சமையல் செய்யும் பொருட்கள் தவிர பிற பொருட்கள் வைப்பதை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.. சமையலறை புகை, தூசி, நூலாம்படை இல்லாமல் தூய்மையாக எப்போதும் பராமரிக்கப்பட்டு வர வேண்டும். சமையல் செய்யும் பாத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாறும் பாத்திரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் பின்பும் நன்கு சுத்தம் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். 

 

Govt Breakfast Scheme4/5

ஆசிரியர்கள் உணவை ருசித்த பிறகே மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்

சமைத்த உணவை மாணவர்களுக்கு பரிமாறுவதற்கு முன்னர் அவ்வுணவு அவர்களின் உடல்நலத்திற்கு உகந்த தரமான உணவு தான் என்பதை ஆசிரியர்கள் உறுதிசெய்த பின்னரே மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். சமையல் செய்த பின்னர் பரிமாறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பாத்திரங்களில் உணவுப் பொருட்களை முழுமையாக மூடி வைத்து, தேவைப்படும்போது மட்டும் திறந்து மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். 

 

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ஆசிரியர்கள் சுழற்சி முறையில் கண்காணிக்க வேண்டும்

சமையல் செய்யும் போதும், சமைத்த பின்னர் பரிமாறுவதற்கு பிற பாத்திரங்களில் உணவை மாற்றிய பின்பும், மூடி வைத்த நிலையில் பாதுக்காப்புடன் இருப்பதை ஆசிரியர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டும். மாணவர்களுக்கு உணவு பரிமாறுதல் பணியை தினமும் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் / ஆசிரியர்கள் சுழற்சி முறையில் கண்காணித்து வர வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது. 

TAGS:
TN Govt
Breakfast Scheme

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