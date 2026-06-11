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பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் முக்கிய அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:33 PM IST

TN Government Teachers Latest news: பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் குறித்து முக்கியமான  அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.  இதனால், ஆசிரியர்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். 

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தமிழகத்தில் அரசு ஆசிரியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, பணி நிரந்தரம், சம்பள உயர்வு, பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அரசு ஆசிரியர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.  மேலும், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகின்றனர். 

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இந்த நிலையில், ராஜ்மோகன் பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன்,  "தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவியர்களின் விளையாட்டு திறனை வெளிகொண்டு வரும் வகையில், விளையாட்டு பிரியட்களை கட் செய்ய கூடாது. பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் குறித்த பல்வேறு கோரிக்கைகள் எனது கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. 

 

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இதனை உரிய முறையில் பகுப்பாய்வு செய்து அதன் மீது சீராய்வு செய்ய அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளோம். அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள விளையாட்டு ஆசிரியர்களின் பணியிடங்களும் நிரப்ப விரைவில் உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளோம் என  ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார். 

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மேலும் பேசிய அவர், "மலை வாழ் மக்களின் கல்வி குறித்த கேள்விக்கு. கல்வி சாலைக்கு மாணவ மாணவியர்கள் செல்லுவது நடந்து, அல்லது சைக்கிளில், அல்லது பேருந்துகளில் செல்லும் தூரத்திற்கு இருக்க வேண்டும் ஆனால் பல்வேறு மலைவாழ் மக்களின் குழந்தைகள், பின்தங்கிய வகுப்பை சேர்ந்த மாணவ மாணவியர்களுக்கு இன்னும் எட்டாக்கனியாக உள்ளது.

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கோவையில் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து பேருந்து கேட்டு மக்கள் போராடி வந்தனர். ஆனால் அமைச்சர் வன்னியரசு வந்து இதனை தீர்த்து வைத்துள்ளார் என்று தெரிவித்தார்.  பேருந்து வந்துள்ளதால் மாற்றம் ஏற்படும் என்று நம்புவதாக கூறியதுடன். மலைவாழ் மக்களின் குழந்தைகளும் தனது குழந்தைகளாக பாவித்து அவர்களுக்கும் சேர்ந்து கல்வி வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். 

 

TAGS:
TN Government
TN Govt
TN Govt News
TN Govt Teachers
Minister Rajmohan

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