TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?

சமீபத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்குக் கோடைகால சிறப்பு நிதியாக ரூ.2,000 வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சிறப்பு நிதியை அறிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்ட கோடைகால சிறப்பு நிதிக்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததையடுத்து, சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் வாழும் மற்ற தரப்பினருக்கும் சிறப்பு நிதியை வழங்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
அரசு சார்பில் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் உதவித்தொகை பெற்று வரும் முதியோர்கள், கைம்பெண்கள், வயது முதிர்ந்த திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோரின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த சிறப்பு நிதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் சுமார் 29.29 லட்சம் முதியோர் மற்றும் கைம்பெண்களுக்கு, சிறப்பு நிதியான ரூ.2,000 மற்றும் அவர்களின் மார்ச் மாத ஓய்வூதியத் தொகையான ரூ.1,200 சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக தலா ரூ.3,200 வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதே திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்திலுள்ள 5.92 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு நிதியோடு சேர்த்து தலா ரூ.3,500 அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நேரடியாக பயனாளிகளுக்கு மட்டுமின்றி, பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்றுவரும் சுமார் 2.58 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கும் இந்த சிறப்பு நிதியோடு சேர்த்து தலா ரூ.4,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எந்தவிதத் தாமதமும், முறைகேடுகளும் இன்றி பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக இந்த தொகை சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில், அனைத்து சிறப்பு நிதி தொகைகளும் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளன.