TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?

சமீபத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்குக் கோடைகால சிறப்பு நிதியாக ரூ.2,000 வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சிறப்பு நிதியை அறிவித்துள்ளார். 

 
1 /6

சமீபத்தில் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்ட கோடைகால சிறப்பு நிதிக்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததையடுத்து, சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் வாழும் மற்ற தரப்பினருக்கும் சிறப்பு நிதியை வழங்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.   

2 /6

அரசு சார்பில் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் உதவித்தொகை பெற்று வரும் முதியோர்கள், கைம்பெண்கள், வயது முதிர்ந்த திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோரின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த சிறப்பு நிதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

3 /6

பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் சுமார் 29.29 லட்சம் முதியோர் மற்றும் கைம்பெண்களுக்கு, சிறப்பு நிதியான ரூ.2,000 மற்றும் அவர்களின் மார்ச் மாத ஓய்வூதியத் தொகையான ரூ.1,200 சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக தலா ரூ.3,200 வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

4 /6

இதே திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்திலுள்ள 5.92 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு நிதியோடு சேர்த்து தலா ரூ.3,500 அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.   

5 /6

நேரடியாக பயனாளிகளுக்கு மட்டுமின்றி, பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்றுவரும் சுமார் 2.58 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கும் இந்த சிறப்பு நிதியோடு சேர்த்து தலா ரூ.4,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

6 /6

எந்தவிதத் தாமதமும், முறைகேடுகளும் இன்றி பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக இந்த தொகை சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில், அனைத்து சிறப்பு நிதி தொகைகளும் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

MK Stalin DMK election 2026 Scholarship Women

