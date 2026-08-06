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தஞ்சாவூர்: ரூ.1 லட்சம் ஊக்கத்தொகை.. இளைஞர்களுக்கு தமிழக அரசின் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 06, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:57 PM IST

Thanjavur District News: ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் மூலம் 11 சிறந்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.1 லட்சம் எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

 

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தஞ்சாவூர் செய்திகள்

தமிழக அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு உதவித்தொகை திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதாவது,  11 சிறந்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

 

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தஞ்சாவூர் செய்திகள்

தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.1 லட்சம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

 

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தஞ்சாவூர் செய்திகள்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் மூலம் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூகத்தின் கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் இலக்கியம் தொடர்பான திறனை மேம்படுத்தி உயர்த்தும் நோக்கில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை இலக்கிய மேம்பாட்டுச் சங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அச்சங்கம் மூலம் 11 சிறந்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு தலா ரூ.100,000 ஆக நிதி உதவியினை வழங்கிட அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

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தஞ்சாவூர் செய்திகள்

இந்நேர்வில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் எழுத்தாளர்களுக்கு உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க விரும்பும் நபர்கள் அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தினை தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தை அணுகி வேலை நாட்களில் பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அல்லது tn.gov.in (or) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

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தஞ்சாவூர் செய்திகள்

 அவ்வாறு பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது படைப்பின் இரு நகல்கள், வன்நகலாகவும் (Hard Copy) டிஜிட்டல் (Digital) முறையிலும், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் 15.08.2026 ஆம் தேதி மாலை 05.00 மணிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

TAGS:
Thanjavur News
TN Govt

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