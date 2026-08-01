/ரூ.1.20 லட்சம் கடனுதவி.. தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு.. விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

TN Government Latest Announcement: கறவை மாடு வாங்குவதற்கான கடன் திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. கறவை மாடு வாங்க தமிழக அரசு ரூ.1.20 லட்சம் கடன் வழங்குகிறது. கடனை எப்படி பெறலாம், வட்டி விகிதம் என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகளுக்காக பல்வேறு கடன் திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கறவை மாடு கடன் திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் கறவை மாடு வாங்குவதற்கான கடன் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தயாளர்கள் இணையம் (ஆவின்)/மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கறவை மாடு விருப்பப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களின் உறுப்பினர்களில் பயனாளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பால் பண்ணை தொடங்குவதற்கு உயர்ந்த பட்சமாக ஒரு பயனாளிக்கு 2 கறவை மாடுகள் (எருமை உட்பட) வாங்க ரூ,1,20,000, கறவை மாடு ஒன்றுக்கு ரூ.60,000 வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
கடன் தொகையை செலுத்தும் காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும். ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7 சதவீதமாகும். இதில் பயனாளிகளின் பங்கு 5 சதவீதம ஆகும். கறவை மாடு வாங்க கடன் திட்டம் பெற பிற்படுத்தப்பட்டோர் /மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர்/சீர்மரபினராக இருக்க வேண்டும். இவர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.5 லட்சத்திற்குள் இருத்தல் வேண்டும்.
வயது: 18 -60 வரையும், மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் பெற தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் (ஆவின்) / மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு சாதி சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ், பிறப்பிடக் சான்றிதழ் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதனை அனைத்து மாவட்ட விவசாயிகளும் விண்ணப்பித்து பயனடையலாம்.