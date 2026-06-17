/ஆசிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TN Govt Teachers Latest Announcement: ஆசிரியர்கள் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு ஜூன் 22ஆம் முதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவிப் பெறு பள்ளிகளில் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஆசிரியர்கள் தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்து வருகின்றனர். பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்டவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஆசிரியர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆசிரியர்கள் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடமாறுதலுக்கான கலந்தாய்வு ஜூன் 22,23ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 2026-2027 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்க்கான இணையவழி பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி /உயர்நிலைப்பள்ளி/ நடுநிலைப்பள்ளி/ஆரம்பப்பள்ளி/ தலைமை ஆசிரியர்கள், முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்/கணினி பயிற்றுநர்கள் உடற்கல்வி இயக்குநர்கள்/ உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்/பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்/ காப்பாளர்கள்/ இடைநிலை ஆசிரியர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு மாவட்டத்திற்குள் மற்றும் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதலுக்கான இணைய வழி பொது மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
22.06.2026 மற்றும் 23.06.2026 ஆகிய இரு நாட்கள் காலை 10.00 மணி முதல் அந்தந்த மாவட்டத்தில் பழங்குடியினர் நலத்திட்ட அலுவலகம்/ ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது, பணியிடமாறுதல் கோரி இணைவழியில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டும் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு கொள்ளப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கீழ்கண்டவற்றில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.