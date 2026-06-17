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ஆசிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:56 PM IST

TN Govt Teachers Latest Announcement: ஆசிரியர்கள் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு  அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு ஜூன் 22ஆம் முதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவிப் பெறு பள்ளிகளில் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்து  வருகின்றனர். ஆசிரியர்கள் தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்து வருகின்றனர். பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்டவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். 

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இந்த நிலையில், ஆசிரியர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆசிரியர்கள் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு  அறிவித்துள்ளது.  ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடமாறுதலுக்கான கலந்தாய்வு ஜூன் 22,23ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 2026-2027 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்க்கான இணையவழி பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி /உயர்நிலைப்பள்ளி/ நடுநிலைப்பள்ளி/ஆரம்பப்பள்ளி/ தலைமை ஆசிரியர்கள், முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்/கணினி பயிற்றுநர்கள் உடற்கல்வி இயக்குநர்கள்/ உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்/பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்/ காப்பாளர்கள்/ இடைநிலை ஆசிரியர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு மாவட்டத்திற்குள் மற்றும் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதலுக்கான இணைய வழி பொது மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

 

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 22.06.2026 மற்றும் 23.06.2026 ஆகிய இரு நாட்கள் காலை 10.00 மணி முதல் அந்தந்த மாவட்டத்தில் பழங்குடியினர் நலத்திட்ட அலுவலகம்/ ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது, பணியிடமாறுதல் கோரி இணைவழியில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டும் இணையவழி பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு கொள்ளப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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எனவே, கீழ்கண்டவற்றில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

TAGS:
TN Govt
TN Govt Teachers

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