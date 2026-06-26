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அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.7.50 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை.. CM விஜய் அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:02 PM IST

TN Government Staff Medical Insurance: தமிழக அரசு ஊழியர்கள், அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் இருக்கும் பலன்கள் குறித்து  இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

 

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தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு கொண்டு வருகிறது.  அரசு ஊழியர்கள் நலனுக்காக பல்வேறு சலுகைகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழக அரசு ஊழியர்கள், அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை தமிழக அரசு  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

 

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தமிழக அரசு ஊழியர்கள், அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தகுதியுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம்-2026 அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்படுடுள்ளது. இந்த திட்டம் ஜூலை 1 முதல் 2031ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 வரை 5 ஆண்டுகள் நடைமுறையில் இருக்கும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

 

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புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் ரூ.7.50 லரட்சம் வரை மருத்துவ சேவையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் 2,992 சிசிச்சைகள், அறுவை சிகிச்சைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

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இதில், 1535 தனியார்  மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவமனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தூய்மைப் பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி, சத்துணவு ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோரும் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இந்த புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் மூலம் இலவசமாக  அரசு ஊழியர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறலாம்.

 

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புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில்  ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு ஓய்வூதியர்/குடும்ப ஓய்வூதியருக்கு ரூ.7,728 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஜூலை முதுல் TAPS திட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களிடம் இருந்து மாதந்தோறும் ரூ.644 கழித்துக் கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
TN Government
TN Govt Staffs
Medical Insurance Scheme

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