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ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு அமைச்சர் சொன்ன சூப்பர் நியூஸ்!

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:55 AM IST

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுகள் விநியோகம் குறித்து அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

 

Ration Card : ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஓரிரு வாரங்களில் புதிய அட்டைகள் விநியோகம் என அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் அறிவிப்பு

 

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புதிய ரேஷன் கார்டு கோரி (Ration Card) விண்ணப்பித்துக் காத்திருக்கும் பொதுமக்களுக்கு உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் மிக முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தயாராக உள்ள 50,000 புதிய குடும்ப அடையாள அட்டைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

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தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள ஐந்தாங்கட்டளை பகுதியில், அரசுக்குச் சொந்தமான திறந்தவெளி நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலைய கிடங்கில் அண்மையில் மர்மமான முறையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்து நடந்த இடத்தை இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த போது அமைச்சர் இந்த மகிழ்ச்சியான தகவலைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

 

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செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேசியதாவது:"கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட காரணத்தினால், புதிய குடும்ப அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. தற்போது புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், விநியோகப் பணிகள் மீண்டும் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

 

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இதன் முதற்கட்டமாக, சுமார் 50,000 புதிய குடும்ப அடையாள அட்டைகளை வழங்குவதற்கான பணிகள் தற்போது மிக வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் இந்த புதிய குடும்ப அட்டைகள் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முழுமையாக விநியோகிக்கப்படும்" என்று உறுதியளித்தார்.

 

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முன்னதாக நெல் கிடங்கு தீ விபத்து குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "சென்னையில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மற்றும் அரிசிகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்புதான் நடைபெற்றது. அந்த சமயத்தில் இந்த தீ விபத்து துரதிர்ஷ்டவசமாக நடந்துள்ளது.

 

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நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கூடுதல் கட்டுமான வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன, அவை வரும் காலங்களில் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும். குறிப்பாக, நெல் அதிகம் விளையக்கூடிய டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் திறந்தவெளி கிடங்குகளில் நெல் சேகரித்து வைக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து அரவைக்காக அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

 

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தற்போது ஆலங்குளத்தில் நடந்துள்ள இந்த தீ விபத்து மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டதா, இயற்கை சீற்றத்தால் நடந்ததா அல்லது ஏதேனும் அரசியல் சூழ்ச்சியா என்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகிறோம். உண்மை நிலவரத்தைக் கண்டறியவே இந்த நேரடி கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. விரைவில் இந்த கிடங்கு முழுமையாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டு, நெல்மணிகள் பாதுகாப்பாக வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

 

TAGS:
Ration Card
Tamil Nadu government
New Ration Card
Minister Venkatramanan
Tamil Government News

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