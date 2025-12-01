தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது

Pongal Gift : தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Pongal Gift : தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் மாதாந்திர ஆயிரம் ரூபாய் மூலம் தமிழ்நாட்டில் எந்த குடும்பங்களுக்கு ரூ.4000 கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
2026 ஜனவரி 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள பொங்கல் பண்டிக்கைக்கு தமிழ்நாட்டு பெண்களிடம் இப்போதே எதிர்பார்ப்பு எழத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு என்ன காரணம் என்றால், ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுக்கும் பொங்கல் பரிசாக (Pongal Gift) எவ்வளவு ரொக்கப்பணம் கிடைக்கும்? என்பது தான்
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை பொங்கல் பண்டிகையை தான் அனைத்து தரப்பு மக்களும் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடுவார்கள். இதற்காக அரசும், ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு கொடுக்கும்.
இந்த பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் இலவச வேட்டி சேலை, கரும்பு, பச்சரிசி, வெல்லம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஏழை எளிய குடும்பங்கள் அரசு கொடுக்கும் பொருட்களை வைத்தே பொங்கல் வைத்துக் கொள்ள முடியும்.
இதனுடன் சேர்ந்து கொரோனா தொற்று பரவியபோது ரொக்கப் பணமும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் பொங்கல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபாய் வரை கொடுக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கை பெண்கள் மத்தியில் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றது. இதனால், ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு அறிவிக்கும்போதெல்லாம் ரேஷன் கார்டுக்கு ரொக்கப்பணம் அறிவிக்கப்படுகிறதா? என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்க தொடங்கிவிட்டனர்.
அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் இப்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது. ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தால் கூட போதும் என கிராமபுற பெண்கள் பேசிக் கொள்கின்றனர்.
அப்படி கொடுத்தால்கூட ஒருசில குடும்பங்களுக்கு தை மாதம் ரூ.4000 வரை அரசிடமிருந்து கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால், ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் ஏழை எளிய பெண்களுக்கு கொடுக்கிறது.
அத்துடன், அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் படித்து கல்லூரி படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதுமைப் பெண் திட்டம் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் மூலம் மாதம் தலா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறது. அந்தவகையில், ஒரு குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த மூன்று அரசு திட்டங்களிலும் பலன் பெறுபவர்கள் இருந்தால், அவர்களுக்கு இப்போதே மாதம் ரூ.3000 அரசிடமிருந்து கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும்.
ஒருவேளை ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ.1000 பொங்கல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டால், கட்டாயம் இந்த குடும்பத்துக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கூடுதலாக கிடைக்கும். இதனால், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளைக் கொண்டு, இந்த மூன்று திட்டங்களிலும் பலன் பெறும் குடும்பமாக இருந்தால், அவர்களுக்கு தை மாதம் கிடைக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் சேர்த்து 4000 ரூபாய் வரை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
அதனால், வரும் தை மாதம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு ஜாக்பாட் மாதமாக இருக்கப்போகிறது. இவர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசும் பொங்கல் பரிசுதொகுப்பில் ரொக்கப்பணத்தை அறிவிக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.