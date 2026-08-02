/தமிழகத்தில் நாளை (03-08-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut August 03: தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 03) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை (அம்பத்தூர்): கொரட்டூர், மண்ணூர்பேட்டை, டிஎன்ஹெச்பி, சென்ட்ரல் அவென்யூ, எம்.டி.எச். சாலை, ஆர்.எஸ். சாலை, முகப்பேர் சாலை, கிழக்கு அவென்யூ, மேனாம்பேடு சாலை, திருமுல்லைவாயில் சாலை.
சென்னை (அடையார்): இரட்டைப்பிள்ளையார் கோயில் தெரு, அண்ணா தெரு, பாரதி தெரு, சான் அகாடமி, வ.ஊ.சி. நகர் 1வது முதல் 4வது தெருக்கள் வரை, ஜோஷ்னா ஃபிளாட்ஸ், ஸ்ரீனிவாச நகர், தேவி ஃபிளாட்ஸ், முருகு நகர், கோமதி நகர், ஜெயின் ஃபிளாட்ஸ்.
செங்கல்பட்டு (தாம்பரம்): பெரியார் நகர், தேவராஜ் பிள்ளை தெரு, விஜிலன், நித்யானந்தம் நகர், பெருமாள் கோயில் தெரு, ஜி.எஸ்.டி. சாலை, சர்வீஸ் சாலை, இரும்புலியூர்.
தேனி: பாரகான், சிலமலை, டி.ஆர்.புரம், எஸ்.ஆர்.புரம் மற்றும் சூலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள்
பெரம்பலூர்: பேராலி, கல்பாடி, அசூர், கே.புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும்.