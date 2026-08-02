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தமிழகத்தில் நாளை (03-08-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:33 PM IST

Tamil Nadu Power Cut August 03: தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 03) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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சென்னை (அம்பத்தூர்): கொரட்டூர், மண்ணூர்பேட்டை, டிஎன்ஹெச்பி, சென்ட்ரல் அவென்யூ, எம்.டி.எச். சாலை, ஆர்.எஸ். சாலை, முகப்பேர் சாலை, கிழக்கு அவென்யூ, மேனாம்பேடு சாலை, திருமுல்லைவாயில் சாலை.

 

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சென்னை (அடையார்): இரட்டைப்பிள்ளையார் கோயில் தெரு, அண்ணா தெரு, பாரதி தெரு, சான் அகாடமி, வ.ஊ.சி. நகர் 1வது முதல் 4வது தெருக்கள் வரை, ஜோஷ்னா ஃபிளாட்ஸ், ஸ்ரீனிவாச நகர், தேவி ஃபிளாட்ஸ், முருகு நகர், கோமதி நகர், ஜெயின் ஃபிளாட்ஸ்.

 

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செங்கல்பட்டு (தாம்பரம்): பெரியார் நகர், தேவராஜ் பிள்ளை தெரு, விஜிலன், நித்யானந்தம் நகர், பெருமாள் கோயில் தெரு, ஜி.எஸ்.டி. சாலை, சர்வீஸ் சாலை, இரும்புலியூர்.

 

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தேனி: பாரகான், சிலமலை, டி.ஆர்.புரம், எஸ்.ஆர்.புரம் மற்றும் சூலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள்

 

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பெரம்பலூர்: பேராலி, கல்பாடி, அசூர், கே.புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும். 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
TNEB

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