Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /TN Power Cut June 09: தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர் கட்! எங்கெல்லாம்?

TN Power Cut June 09: தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர் கட்! எங்கெல்லாம்?

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:34 PM IST

Tamil Nadu Power Cut June 09: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 09) மாதாந்திர பணி நடைபெறுவதால் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. இந்த மின்தடையானது காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

1/8

திருச்சி: போலீஸ் காலனி, பெரிய சூரியூர், அண்ணா என்ஜிஆர், கும்பக்குடி, அரசு காலனி, வெங்கூர், செல்வபுரம், குண்டூர், ஐயம்பட்டி, ஆர்எஸ்கே என்ஜிஆர், சோலமாதேவி, காந்தளூர், சூரியூர், பரதீஸ்வரன். 

2/8

திருச்சி: ஆண்டாள் வீதி, நாச்சியார் பாளையம், சாலை சாலை, விசாலாட்சி அவென்யூ, மாம்பல சாலை, மேல கொண்டயம்பேட்டை, பாளையம் பஜார், நவாப் தோட்டம், WB சாலை, மங்கல் என்ஜிஆர், தேவர் கிளனி, சுபானிதானிங், காவேரி என்ஜிஆர். 

 

3/8

திருச்சி: தேவதானம், லயன் டேட்ஸ், ஓயாமரி ஆர்டி, அண்ணா சிலை, சென்னை பைபாஸ் சாலை, ஆண்டவர் வாட்டர், காவேரி பாலம், எம்ஆர்வி என்ஜிஆர், பதுவைங்கர், முன் லைன் மருத்துவமனை, சஞ்சீவி என்ஜிஆர், பஞ்சாயத்து, செவந்தம்பட்டி, சடவேலம்பட்டி, அதிகாரம், ஆலம்பட்டி, தேத்தூர், உசிலம்பட்டி, அழகாபுரி, அக்கியம் பட்டி, ராமயபுரி, பிடாரிப்பட்டி, இக்கியாகுறிச்சி வலம்பட்டி, குறிச்சி, கரடிப்பட்டி. 

 

4/8

திருச்சி: ரானேகம்பெனி, சேதுராப்பட்டி,, குட்டப்பட்டு, பூதக்குடி, கொடும்போளூர், பாத்திமாங்கர், கோமங்கலம், காளிமங்கலம், மணிகண்டம், ராஜாளிபட்டி, அன்பு என்ஜிஆர், கும்பகுறிச்சி, நாலாந்தரம், தயாஞ்சி, பொய்யாமணி, குளித்தலை, பெரியபாளையம், நங்கவரம், பெருகமணி, கொடியாளம், பழையூர், மங்களபுத்தூர், கட்டையூர் தோட்டம், தேவஸ்தானம், சிறுகாமணி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.

 

5/8

கரூர்: புலியூர், எஸ்.பி.புதூர், மேலப்பாளையம், வடக்குபாளையம், சாணப்பிராட்டி, எஸ்.வெள்ளாளபட்டி, நற்கட்டியூர், தோளிர் பேட்டை, ஆர்.என்.பேட்டை, மணவாசி, சாலப்பட்டி, பாலராஜபுரம், உப்பிடமங்கலம், லட்சுமணம்பட்டி, பொரணி வடக்கு, சின்னப்பனையூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

6/8

தர்மபுரி: பொம்மிடி, சொரக்காபட்டி, பண்டாரதெட்டிபட்டி, வத்தல்மலை, தாளநத்தம், திப்பிரெடிஹள்ளி, வாசிகவுண்டனூர், வேப்பிலைப்பட்டி, அஜம்பட்டி, ராமியனஹள்ளி, சிந்தல்பாடி, பூதநத்தம், நாவலை, ஆண்டிபட்டி, ராமாபுரம், கடத்தூர், ரேகடஹள்ளி, புத்திரெட்டிப்பட்டி, நத்தனேடு ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.   

 

7/8

திண்டுக்கல்: ரெட்டியார்சத்திரம்.செம்மாடிப்பட்டி, பழங்கானூத்து, குட்டம், மின்னுக்கம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. புதுக்கோட்டை: குலத்தூர், பக்குடி, இல்லுபூர், வைரசிமலை, கொன்னையூர், மேலத்தானியம், நாகரப்பட்டி, மாத்தூர் ஆகிய இடங்களில் முழு பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

 

8/8

நாகப்பட்டினம்: கருப்பம்புலம், அய்யக்காரன்புலம், கோவில்குளம்,  ஆலங்காடு, கரியாபட்டினம், ஆயக்காரன்புயல் (மருதூர்) ஆகிய பகுதிகளிலும் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கங்கணம்புதூர், அருவபாடி, மொழையூர் ஆகிய பகுதிகளிலும் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
TNEB
Power Shutdown
June 09 Power Cut
Tamil nadu News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஏடிஎம்கள் மூடப்படும் ஆபத்து... எஸ்பிஐ செய்யும் தவறு தான் காரணமா? - பின்னணி என்ன?
ATM Shutdown10 min ago
2
Tirupati12 min ago
3
Dominican Republic49 min ago
4
LinkedIn Post50 min ago
5
Salem54 min ago